Новости Крипто 21.07.2025 comment views icon

Впервые с конца 2024 года 90% адресов Ethereum стали прибыльными

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Впервые с конца 2024 года 90% адресов Ethereum стали прибыльными

Днем 17 июля стоимость Ethereum (ETH) достигала наибольшего показателя с начала года, а спотовые ETF зафиксировали рекордный однодневный приток капитала за один день в почти $727 млн. Судя по всему, ETH только начинает набирать обороты.

Текущая цена Ethereum составляет $3,779, но даже этот показатель сделал более 90% адресов в этом блокчейне прибыльными — это самый высокий показатель с декабря 2024 года. Относительно мало адресов приобрели ETH выше сегодняшней цены.

Точка сопротивления находится чуть ниже уровня $4,000. Это цена, по которой закупились примерно 2,39 миллиона адресов. То есть, они все еще удерживают ETH в убыток.

Кроме нескольких криптопозитивных законов, принятых в СШАстоимость токенов поддерживает и тот факт, что в интервью CNBC глава SEC Пол Аткинс заявившийчто Ethereum (ETH) не классифицируется как ценная бумага.

Источник: Sentora

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