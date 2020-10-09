Рынок сенсоров для камер смартфонов за год вырос на 15% — до $6,3 млрд. Sony сохраняет лидерство, но Samsung сокращает разрыв

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Сенсоры изображения типа CMOS — один из самых динамичных сегментов полупроводниковой отрасли. Свежий отчет аналитиков Strategy Analytics с результатами исследования рынка сенсоров для камер смартфонов — очередное тому подтверждение. Несмотря на мировой экономический спад, вызванный пандемией, этот рынок процветает.

По данным Strategy Analytics, объем мирового рынка сенсоров изображения для смартфонов в первом полугодии 2020 года составил $6,3 млрд. Это соответствует росту в годовом выражении на 15%.

Sony все еще занимает львиную долю рынка. По итогам первого полугодия текущего года ей принадлежит 44% рынка. Но год назад доля Sony составляла 57,2%. В спину лидеру дышит Samsung, чья доля за год выросла с 27,8% до 32%. Замыкает тройку лидеров OmniVision Technologies с долей 9%. Несложно подсчитать, что вместе три производителя контролируют 85% рынка сенсоров изображения для смартфонов. Наглядно распределение рынка показано на иллюстрации ниже.

Рост обусловлен, главным образом, двумя тенденциями на рынке смартфонов — многомодульные камеры и камеры сверхвысокого разрешения вплоть до 108 Мп. К слову, ранее мы слышали, что Samsung готовит дюймовый сенсор разрешением 150 Мп для нового поколения камер смартфонов, а в более далекой перспективе намерена создать 600-мегапиксельную матрицу.

В Strategy Analytics уверены, что вышеупомянутые два фактора (многомодульные камеры и сенсоры сверхвысокого разрешения) останутся главными драйверами увеличения продаж и во второй половине 2020-го.

Источник: Strategy Analytics