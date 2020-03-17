Новости
Samsung готовит дюймовый сенсор разрешением 150 Мп для нового поколения камер смартфонов

Samsung готовит дюймовый сенсор разрешением 150 Мп для нового поколения камер смартфонов

Samsung готовит дюймовый сенсор разрешением 150 Мп для нового поколения камер смартфонов


За последние пару лет в развитии камер для смартфонов произошел заметный эволюционный скачок: мы получили 48- и 64-мегапиксельные решения в недорогих моделях и 108-мегапиксельные — во флагманских аппаратах. Собственно, буквально на днях мы рассматривали эволюцию развития мобильных камер на примере смартфонов лидера рынка — компании Samsung, которая в прошлом году первой выпустила 108-мегапиксельный сенсор (1/1,33 дюйма) для камер смартфонов. Судя по всем, следующий этап камер Samsung — 150 Мп. О разработке соответствущего сенсора сообщают тайваньские представители цепочки поставок.

Этот пока безымянный сенсор оптического формата 1 дюйм станет эволюционным развитием нынешнего 108-мегапиксельного с поддержкой Nonacell, использующегося в основной камере топовой модели Galaxy S20 Ultra. Напомним, Nonacell — следующее поколение уже хорошо знакомой нам по предыдущим фотосенсорам Samsung технологии Tetracell (ответа корейского гиганта на конкурирующую Sony Quad Bayer), обеспечивающей возможность объединять соседние пиксели в группы по четыре для снижения уровня шума, увеличения светочувствительности и динамического диапазона. Nonacell позволяет объединять вместе до 9 пикселей при снижении разрешения итогового снимка со 108 до 12 Мп.

Сообщается, что Samsung разрабатывает этот сенсор для китайских партнеров (читай: Xiaomi). Увы, больше никаких подробностей пока что нет.

Проводя аналогии с 108-мегапиксельным Samsung S5KHMX, можно предположить, что 150-мегапиксельный дебютирует во второй половине 2020 года, а в смартфонах мы его увидим в лучшем случае в конце 2020 года. Что интересно, в прошлом году мы слышали о 144-мегапиксельном сенсоре Samsung. Вполне вероятно, что это он и есть.

Источник: SamMobile

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить