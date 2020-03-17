Samsung готовит дюймовый сенсор разрешением 150 Мп для нового поколения камер смартфонов





За последние пару лет в развитии камер для смартфонов произошел заметный эволюционный скачок: мы получили 48- и 64-мегапиксельные решения в недорогих моделях и 108-мегапиксельные — во флагманских аппаратах. Собственно, буквально на днях мы рассматривали эволюцию развития мобильных камер на примере смартфонов лидера рынка — компании Samsung, которая в прошлом году первой выпустила 108-мегапиксельный сенсор (1/1,33 дюйма) для камер смартфонов. Судя по всем, следующий этап камер Samsung — 150 Мп. О разработке соответствущего сенсора сообщают тайваньские представители цепочки поставок.

Этот пока безымянный сенсор оптического формата 1 дюйм станет эволюционным развитием нынешнего 108-мегапиксельного с поддержкой Nonacell, использующегося в основной камере топовой модели Galaxy S20 Ultra. Напомним, Nonacell — следующее поколение уже хорошо знакомой нам по предыдущим фотосенсорам Samsung технологии Tetracell (ответа корейского гиганта на конкурирующую Sony Quad Bayer), обеспечивающей возможность объединять соседние пиксели в группы по четыре для снижения уровня шума, увеличения светочувствительности и динамического диапазона. Nonacell позволяет объединять вместе до 9 пикселей при снижении разрешения итогового снимка со 108 до 12 Мп.

Сообщается, что Samsung разрабатывает этот сенсор для китайских партнеров (читай: Xiaomi). Увы, больше никаких подробностей пока что нет.

Проводя аналогии с 108-мегапиксельным Samsung S5KHMX, можно предположить, что 150-мегапиксельный дебютирует во второй половине 2020 года, а в смартфонах мы его увидим в лучшем случае в конце 2020 года. Что интересно, в прошлом году мы слышали о 144-мегапиксельном сенсоре Samsung. Вполне вероятно, что это он и есть.

Источник: SamMobile