Ryzen 7 5800X3D (AM4) против Ryzen 5 7600X (AM5) в 50+ играх

Обозреватели ресурса Techspot сравнили популярный процессор AMD Ryzen 7 5800X3D с новым чипом Ryzen 5 7600X в более чем 50 играх. Эти модели отличаются как ценой, так и процессорным разъёмом, а значит для них нужны разные материнские платы и комплекты оперативной памяти.

Отличия

Обычная цена процессора Ryzen 7 5800X3D (8 ядер, 16 потоков, до 3,5 ГГц, TDP 105 Вт) в исполнении AM4 составляет в США около $380, а сейчас в связи с проведением праздничных распродаж его можно купить за $330. Более новый процессор Ryzen 5 7600X (6 ядер, 12 потоков, до 5,3 ГГц, TDP 105 Вт) в исполнении AM5 имеет рекомендованную стоимость $300, а сейчас его можно найти в продаже по цене $245. В целом, разница в цене достигает 30% в пользу более нового процессора.

В то же время для платформы AM4 потребуется материнская плата на базе чипсета B550 (цена около $120) или B450 (около $100), а также 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 CL16 (около $120). Итоговая стоимость платформы AM4 без учёта универсальных компонентов системы составляет около $620 (или около $570 в период праздников). Платформа AM5 требует использования более дорогой материнской платы с чипсетом B650 (цена около $200) и более дорогого комплекта оперативной памяти DDR5-6000 CL30 ($225). Итоговая стоимость платформы составляет уже $665, что на 7% больше, чем для AM4.

Тестирование

Тестирование проводилось в различных современных играх (всего 53 проекта) с использованием разрешений 1080p, 1440p и 4K.

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В среднем, для разрешения 1080p процессор Ryzen 7 5800X3D оказался на 4% медленнее своего более молодого собрата. Хотя есть большое количество игр, в которых 7600X побеждает 5800X3D с убедительным отрывом, но в целом они очень похожи. Максимальный отрыв Ryzen 7 5800X3D достигал 15%, и в 6 играх преимущество достигло 10% и более. Между тем 5800X3D был медленнее на 10% или более в 14 протестированных играх, при этом максимальное отставание достигало 35%.

Для разрешения 1440p общая картина выглядит практически так же. Но так как результат уже больше зависит от видеокарты (в тестировании использовалась версия RTX 4090), то разница в производительности процессоров немного уменьшилась. Среднее преимущество Ryzen 5 7600X составило 3%.

Разрешение 4K и вовсе почти уравнивает процессоры, нагружая в основном GPU. Преимущество новичка в среднем составляет около 1%. Более половины протестированных игр демонстрируют разницу в производительности около 1% или вообще не показывают разницы. Лишь 4 игры отдают явное преимущество тому или иному чипу.

Выводы

В целом, новый процессор оказывается немного более производительным решением, хотя и более дорогим при покупке новой системы. Для тех, кто использует платформу AM4, есть смысл купить процессор Ryzen 7 5800X3D предыдущего поколения, который всё ещё очень хорош и сейчас продаётся с хорошей скидкой. Но тем пользователям, которые покупают или собирают систему с нуля, лучше ориентироваться на более новый процессор с более перспективной платформой.

Источник: Techspot