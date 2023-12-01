С 1 декабря ФОП окончательно перешли на структурированное назначение платежа при уплате налогов – что изменилось?

На 1 июля этого года был запланирован переход на новый формат реквизита «Назначение платежа» в платежках ФОП по уплате налогов и сборов. Однако по ряду причин введения структурированного назначения платежа было перенесено на 1 декабря.

Как результат, в течение нескольких месяцев переходного периода в разных банках можно было по-разному заполнять назначение платежа. Вместе с тем НБУ сообщил письмом от 26.10.2023 №11-0008.79504, что с 1 декабря 2023 года поставщиками платежных услуг будет введено использование плательщиками исключительно структурированного формата реквизита «Назначение платежа» согласно международному стандарту ISO20022.

В этот раз уже ничего не помешало переходу, и с сегодняшнего дня для бюджетных платежей ФОП действуют новые правила. Теперь реквизит «Назначение платежа» в платежных поручениях имеет только два обязательных поля:

Код вида оплаты

101 для уплаты налогов и ЕСВ,

140 для уплаты налогового долга

Дополнительная информация записи

здесь можно указать название налога, период и другое.

Ранее реквизит «Назначение платежа» также содержал информацию о РНУКПН (идентификационном номере) ФОП. С 1 декабря его не нужно указывать. Налоговая служба при зачислении налогов и сборов учитывает код налогоплательщика (РНУКПН или ЕГРПОУ), который берется из платежной инструкции (квитанции).

Следовательно, с 1 декабря назначение платежа может выглядеть следующим образом: