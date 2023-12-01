Новости IT-бизнес 01.12.2023 в 16:46 comment views icon

С 1 декабря ФОП окончательно перешли на структурированное назначение платежа при уплате налогов – что изменилось?

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Вадим Карпусь

Автор новостей

На 1 июля этого года был запланирован переход на новый формат реквизита «Назначение платежа» в платежках ФОП по уплате налогов и сборов. Однако по ряду причин введения структурированного назначения платежа было перенесено на 1 декабря.

Как результат, в течение нескольких месяцев переходного периода в разных банках можно было по-разному заполнять назначение платежа. Вместе с тем НБУ сообщил письмом от 26.10.2023 №11-0008.79504, что с 1 декабря 2023 года поставщиками платежных услуг будет введено использование плательщиками исключительно структурированного формата реквизита «Назначение платежа» согласно международному стандарту ISO20022.

В этот раз уже ничего не помешало переходу, и с сегодняшнего дня для бюджетных платежей ФОП действуют новые правила. Теперь реквизит «Назначение платежа» в платежных поручениях имеет только два обязательных поля:

  1. Код вида оплаты

101 для уплаты налогов и ЕСВ,

140 для уплаты налогового долга

  1. Дополнительная информация записи

здесь можно указать название налога, период и другое.

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Ранее реквизит «Назначение платежа» также содержал информацию о РНУКПН (идентификационном номере) ФОП. С 1 декабря его не нужно указывать. Налоговая служба при зачислении налогов и сборов учитывает код налогоплательщика (РНУКПН или ЕГРПОУ), который берется из платежной инструкции (квитанции).

Следовательно, с 1 декабря назначение платежа может выглядеть следующим образом:

  • 101 единый налог за декабрь 2023 г.
  • 101 ЕСВ за 4 квартал 2023 г.
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