«С 50 тыс. грн до 15 тыс. грн»: НБУ хочет снизить лимит расчета наличными для предпринимателей

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Национальный банк Украины (НБУ), регулирующий все, что происходит в кредитно-финансовой сфере, предложил внести законодательные изменения, которые должны стимулировать безналичные расчеты и поспособствовать уменьшению тенизации экономики. Соответствующий проект постановления уже доступен для ознакомления на официальном сайте НБУ.

Регулятор предлагает снизить предельную сумму наличных расчетов субъектов хозяйствования с физическими лицами с нынешних 50 тыс. грн до 15 тыс. грн. То есть, более чем втрое. Если изменения будут приняты, то новый лимит составит ровно 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

В НБУ подчеркивают, что речь только о лимите расчета наличными между субъектами хозяйствования и физическими лицами, тогда как предельная сумма расчетов наличными физических лиц с предпринимателями (торговыми точками и прочими компаниями из различных сфер) останется прежней — 50 тыс. грн. То есть, рядовые украинцы по-прежнему смогут оплачивать наличными деньгами покупки на сумму до 50 тыс. грн, но СПД при условии принятия изменений будут обязаны осуществлять безналичный расчет с физлицами при сумме платежа свыше 15 тыс.

Проект будет находится на стадии общественного обсуждения до 27 марта, после чего по нему примут окончательное решение.

Источник: НБУ