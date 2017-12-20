С ноября 2018 года приложения Android будут компилироваться с новейшими API, а с августа 2019 они обязательно должны иметь 64-разрядную версию

Google, которая на прошлой неделе грозилась наказать находчивых разработчиков, использующих возможности Accessibility API (функции для людей с ограниченными возможностями) не по назначению, на этой неделе анонсировала парочку новых крупных изменений, касающихся магазина приложений Play Store. В ближайшие два года разработчиков заставят использовать только последние API и внести соответствующие изменения в свои приложения для обеспечения поддержки 64-разрядных вычислений.

С конца следующего года новые приложения для Android должны быть ориентированы на SDK не старше одного года от актуальной версии (речь об атрибуте targetSdkVersion, указывающем на версию API, для которого приложение разработано). То есть, с выходом следующей версии Android P разработчики смогут публиковать в Play Store только приложения, ориентированные на Android 8.0 Oreo (API 26) или новее. Обновление Android Q, которое выйдет после Android P, поднимет минимальный целевой API еще на ступеньку выше – до API 28 и так далее. Судя по формулировке, промежуточные релизы вроде API 27 (Android 8.1) в данном случае учитываться не будут.

Напомним, что минимальный и целевой уровень API – это совершенно разные понятия. Минимальный API указывает минимальную (самую старую) версию Android, необходимую для работы приложения. Целевой же подразумевает, что разработчик внес соответствующие изменения, позволяющие использовать преимущества новейшей версии Android.

Этими изменениями Google хочет подстегнуть разработчиков использовать новейшие версии SDK с повышенной производительностью, а также поддерживать последние улучшения по части экономии энергии и безопасности.

Для новых приложений новые обязательные требования по целевому уровню API начнут действовать с августа 2018 года, а для обновленных версий существующих приложений – с ноября 2018 года.

Google также упоминает об ограничениях по части уровня API в будущих версиях Android, но какого рода это будут ограничения, не уточняет.

Кроме того, также разработчикам, которые еще не озаботились переходом на 64-разрядные версии, придется это сделать в любом случае. Говоря конкретнее, с августа 2019 года все без исключения приложения для Android должны будут поддерживать 64-разрядные процессоры. Отметим, что о полном прекращении поддержки 32-разрядных приложений пока речи не идет, но это определенно произойдет в будущем. Компания Apple уже полностью перешла на 64-разрядные приложения с выходом последней версии iOS 11, но Android с ее высокой фрагментацией нужно чуть больше времени. Напомним, 64-разрядные приложения Android начала поддерживать с выходом Lollipop в 2015 году.

Источник: Android Developers Blog и Android Police