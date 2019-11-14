С подачи Дмитрия Дубилета Минюст Украины начал использовать сервис Google Authenticator для борьбы с рейдерством в сфере регистрации недвижимости

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Сооснователь проекта Monobank, а в данный момент министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что Минюст теперь будет использовать сервис Google Authenticator для борьбы с рейдерством в сфере регистрации недвижимости. Информацию об этом он опубликовал на своей facebook-странице.

«Мы сделали еще один шаг, который поможет снизить рейдерство в Украине. Одним из способов рейдерства недвижимости является взлом компьютеров регистраторов (например, нотариусов). Заразив компьютер регистратора, злоумышленник от его имени переписывает имущество жертвы. Интересно, что если никакого взлома не было и регистратор сам сделал незаконноe действие, он мог всегда сказать, что его компьютер взломали» — рассказал Дмитрий Дубилет.

По его словам, для борьбы с этой проблемой государство планировало заставить регистраторов покупать сложный программно-аппаратный комплекс и устанавливать его на каждый компьютер, что привело бы к значительным расходам.

Однако приведя в пример введение SMS-паролей в банковскую сферу Украины, которое позволило резко снизить процент мошенничества, Дмитрию Дубилету удалось убедить добавить второй фактор авторизации. При этом вместо достаточно дорогого сервиса рассылки SMS министр предложил бесплатный Google Authenticator.

«Теперь для проведения любого действия регистратору нужно будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со своего смартфона. Сломать компьютер и смартфон одновременно фактически невозможно. Пока второй фактор является опцией (пользуясь случаем, приглашаю всех регистраторов немедленно ее активировать). Но я надеюсь, что вскоре Минюст сделает его обязательным для всех без исключения.» — отметил Дмитрий Дубилет.

Доработку планировали реализовать за две недели, однако на ее запуск потратили порядка трех месяцев.

Напомним, что ранее Дмитрий Дубилет предложил избавиться от необходимости подписывать «согласие на обработку персональных данных» отдельным документом; отменить печать документов в официальной прессе, уверяя, что подмена текстов на сайте будет невозможной; перевести документообмен между госорганами в электронную форму и т.д.

Источник: Дмитрий Дубилет