Дубилет предлагает отменить печать документов в официальной прессе и заявляет, что подмена текстов на сайте будет невозможной





Дмитрий Дубилет, с недавнего времени занимающий должность министра Кабинета Министров Украины, продолжает бороться с бумажными носителями информации с целью перевести как можно большее количество процессов в электронную форму. На этот раз он предлагает отказаться от публикации нормативных документов в бумажных официальных украинских изданиях.

В настоящее время, чтобы какой-либо закон или другой нормативный акт руководящих органов Украины вступили в силу, они должны быть напечатаны в газетах «Голос України» или «Урядовий Кур‘єр». По словам Дубилета, в связи с этим могут быть задержки с вступлением в силу законов. Потому предлагается отказаться от этой практики и публиковать законы и прочие нормативные акты на официальных сайтах, а не на бумаге. Соответствующий законопроект уже предан на рассмотрение в ВРУ.

Вполне логично, что у многих возникли опасения относительно надёжности такого способа распространения официальных нормативных документов, так как текст закона на сайте можно изменить задним числом. Однако Дмитрий Дубилет уверяет, что беспокоиться не о чем.

Он заявляет, что публикация нормативных актов будет осуществляться «не просто на веб-странице, как текст на каком-то новостном издании». Вместо этого будет публиковаться документ с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) и меткой времени. И эти механизмы обеспечивают защиту от изменения документа.

«Во-первых, ЭЦП даёт гарантию, что этот документ невозможно изменить. Если хотя бы одна буква меняется — это легко увидеть. Во-вторых, все видят время наложения ЭЦП на файл. Это время синхронизируется с центральными серверами АЦСК. То есть вариант, когда текст изменяется и затем на него накладывается новый ЭЦП, тоже невозможен», — заявляет Дмитрий Дубилет.

Он добавляет, подделать ЭЦП или как-то изменить время подписи «практически невозможно».

Если не разбираетесь, просто поверьте на слово. Если бы вдруг кто-то задал такой себе цель, даже сложно представить масштаб этой спецоперации …

«Если несколько разбираетесь в этом вопросе, то знаете, что это практически невозможно. Если не разбираетесь, просто поверьте на слово. Если бы вдруг кто-то задал такой себе цель, даже сложно представить масштаб этой спецоперации…», — пишет Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

И на всякий случай, в качестве контрольного средства, «каждый акт, когда принимается, по закону рассылается в бумажном виде во все ключевые архивы. То есть, даже если произойдет какой-то апокалипсис или подмена, бумага сможет прийти на помощь». Правда, если всё же остаётся бумажный вариант распространения нормативных актов, не совсем понятно, что даст перевод их публикации в электронную форму, кроме ускорения вступления в силу.

Источник: Facebook 1, 2