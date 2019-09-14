Дмитрий Дубилет предложил избавиться от необходимости подписывать «согласие на обработку персональных данных» отдельным документом

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В Украине и во всей Европе вполне нормальной практикой считается документ, в котором дается согласие на обработку персональных данных. Его можно встретить практически везде: при устройстве на работу, в детских садах, школах и даже при оформлении дисконтных карт.

Однако сооснователя Monobank и члена Кабмина Дмитрия Дубилета такая процедура не устраивает. Чиновник видит проблему в том, что при заполнении какого-либо документа согласие на обработку приходится подписывать отдельно.

По его мнению, тот факт, что человек подписывает тот или иной документ, уже дает основание говорить о том, что он дает согласие на обработку персональных данных.

«Если вы заполняете какую-то бумажку, вы тем самым подразумеваете, что ваши данные будут «обработаны», верно?», — отмечает Дмитрий в Facebook.

Есть один документ, который меня просто бесит — Згода на обробку персональних даних. Граждане вынуждены заполнять его… Опубліковано Дмитрієм Дубилетом Четвер, 12 вересня 2019 р.

Поэтому Дубилет считает, что этот документ нужно сократить. По крайней мере, по возможности: там, где все же необходимо давать отдельное согласие, уточняет министр Кабинета Министров, можно просто внести его в качестве графы в самый низ основного документа.

По мнению чиновника, благодаря этому будет существенно экономиться и бумага, и время. О том, когда следует ожидать внесения изменений, например, в те или иные подзаконные акты, которые поспособствуют воплощению инициативы в жизнь, Дубилет не сообщил.

Источник: Informator