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Дмитрий Дубилет предложил избавиться от необходимости подписывать «согласие на обработку персональных данных» отдельным документом

Дмитрий Дубилет предложил избавиться от необходимости подписывать «согласие на обработку персональных данных» отдельным документом

Дмитрий Дубилет предложил избавиться от необходимости подписывать «согласие на обработку персональных данных» отдельным документом


В Украине и во всей Европе вполне нормальной практикой считается документ, в котором дается согласие на обработку персональных данных. Его можно встретить практически везде: при устройстве на работу, в детских садах, школах и даже при оформлении дисконтных карт.

Однако сооснователя Monobank и члена Кабмина Дмитрия Дубилета такая процедура не устраивает. Чиновник видит проблему в том, что при заполнении какого-либо документа согласие на обработку приходится подписывать отдельно.

По его мнению, тот факт, что человек подписывает тот или иной документ, уже дает основание говорить о том, что он дает согласие на обработку персональных данных.

«Если вы заполняете какую-то бумажку, вы тем самым подразумеваете, что ваши данные будут «обработаны», верно?», — отмечает Дмитрий в Facebook.

Есть один документ, который меня просто бесит — Згода на обробку персональних даних. Граждане вынуждены заполнять его…

Опубліковано Дмитрієм Дубилетом Четвер, 12 вересня 2019 р.

Поэтому Дубилет считает, что этот документ нужно сократить. По крайней мере, по возможности: там, где все же необходимо давать отдельное согласие, уточняет министр Кабинета Министров, можно просто внести его в качестве графы в самый низ основного документа.

По мнению чиновника, благодаря этому будет существенно экономиться и бумага, и время. О том, когда следует ожидать внесения изменений, например, в те или иные подзаконные акты, которые поспособствуют воплощению инициативы в жизнь, Дубилет не сообщил.

Источник: Informator

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