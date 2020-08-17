С сегодняшнего дня Киев ужесточает карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19

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С сегодняшнего дня, 17 августа, в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения, поскольку столица из-за роста числа случаев заболеваний COVID-19 оказалась в «желтой» зоне эпидемической опасности. Соответствующее решение накануне приняла Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Заполненность больниц, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и составляет сегодня 52,2%, пояснил Кличко на брифинге в минувшую пятницу.

С 17 августа будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты — масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м кв. площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя;

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;

общественный транспорт — трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси — осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

«Ситуация — неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно», — подчеркнул Кличко.

Напомним, 22 июля Кабинет министров Украины принял решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа. С начала августа в Украине наблюдается рост количества новых случаев заболеваний на COVID-19 в Украине. За 15 августа, таковых было подтверждено 1 637.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 91 356 человек. Из них 47 822 пациентов выздоровели, а 2 068 — умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечение 41 466 людей.

Источник: Виталий Кличко Facebook