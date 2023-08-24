S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на первый квартал 2024 года – первые отзывы на демо игры

На мероприятии Gamescom 2023 года GSC Game World представила демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, попробовать которую могли гости павильона компании. Демо оказалось очень популярным: у стендов Starfield и S.T.A.L.K.E.R. 2 выстроились длинные очереди, но поиграть в Starfield на выставке нельзя: игру только демонстрируют.

Разработчики запретили снимать игровой процесс S.T.A.L.K.E.R. 2, знакомство с игрой происходит в отгороженной от публики зоне. Но гости выставки могут делиться своими впечатлениями. Те, кому повезло, отмечают восторг от игры, но сетуют на техническое состояние.

«Скажу так: Stalker обещает быть потрясающей игрой», — Arkhaniir.

«Впечатление от STALKER 2? Смешано, в основном я немного разочарован техническим состоянием, графикой и звуком. Над игрой еще предстоит много работать, трудно сказать, сколько лет сборке [которая демонстрировалась на выставке]», — ArcadeBulls.

«Только что играл в Stalker. Скажу так: не проспите эту игру, она просто невероятная! Одна из самых красивых игр, которые я видел, очень удивлен», — Boxenberger.

«Впереди еще много работы над игрой. С точки зрения графики, показанная сборка является пейстгеном с ошибками. Выход в 2023 году? Не думаю», — bsidePL.

Наиболее пространно и ярко описал собственные впечатления Джо Скребелс, главный редактор Xbox Wire:

«STALKER 2: Heart of Chornobyl изначально производит впечатление – в первые моменты можно увидеть своего персонажа, Скифа, который лежит на земле в радиоактивном лесу лицом вниз, а собака-мутант грызет ему ногу. Заклинило ружье, но собаку случайно подхватила аномалия вблизи – она взорвалась.

… Самый удивительный элемент демонстрационной версии – свобода, которую вам предлагают. Разработчик GSC Game World четко объясняет, что это небольшой кусочек огромной игры, которая все еще в разработке, но за исключением короткого разговора с таинственным незнакомцем, указывающим нам поговорить с некоторыми местными жителями, демонстрация не требуется делать ничего, кроме исследования окружения. Это четкий маркер игры и в целом мира, который предлагает вам выбор с самого начала и возможности сделать его таким, каким вы хотите. Этот выбор преследует меня с самого начала – я пробираюсь через контрольно-пропускной пункт, усеянный телами, граблю все, что могу, прежде чем добраться до лачуги, окруженной собаками. Вдруг я вижу, что появляется какая-то фигура с оружием в руках – и сразу открываю огонь. Я даже не понял, что убиваю местных, к которым меня направили. Прекрасно, но игра не дает мне статуса неудачи – я сделал свой, хоть и поспешный, выбор, и мне нужно заплатить за последствия. Я теряю возможность завершить побочный квест, но дополнительная добыча, которую я получаю, не остается незамеченной. Стрельба быстрая и жестокая… с заметным эффектом даже от небольшого пистолета. Я сталкиваюсь с лагерем враждебных бандитов, которые сразу нападают и быстро прорывают через них, но мне нужно использовать много аптечек из-за огромного ущерба. Хитрый искусственный интеллект сказывается: противник идет в обход или умело прячется и стреляет. GSC Game World демонстрирует мощь Unreal Engine 5, наполняя красотой не самый привлекательный мир Зоны. … Я направляюсь к цели: пытаюсь найти село Залесье. Но как только я добрался до него, я слышу местную радиопередачу, извещающую о неминуемом выбросе – я быстро выясняю, что это значит, когда ветер усиливается, небо становится кроваво-красным, а молния начинает бить в землю. Я бросаюсь ко входу в хранилище и вижу, как разыгрывается последняя катсцена — из двери выходит фигура в маске и мгновенно затягивает моего персонажа, который вскоре теряет сознание».

Демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2, представленная на Gamescom, не будет опубликована. Также нельзя делать выводы по комментариям – гостям могли демонстрировать не самую актуальную сборку или специально подготовленное демонстрацию. После громкой истории с утечкой данных авторы должны заботиться о безопасности.

Хотя GSC Game World публично не сообщала о переносе релиза игры, информация об этом появилась на официальном сайте. На странице для прессы появился документ Fact Sheet, говорящий о переносе игры:

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выходит на ПК и Xbox Series X/S в первом квартале 2024 года. Игра будет доступна в первый день Game Pass, предварительные заказы открыты на нашем вебсайте, а также в Steam и GOG. Предзаказ физических изданий также доступен на официальном сайте».

Источники: Aroged, Xbox Wire