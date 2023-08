Стенд S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom – демо игры уже доступно посетителям, но снимать процесс запрещено

Как и ожидалось, компания GSC Game World приехала на выставку Gamescom 2023 не с пустыми руками, а привезла с собой играбельную демонстрационную версию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В Twitter-аккаунте S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL появилось соответствующее сообщение, дополненное фотографиями с мероприятия.

Every profound adventure begins with a recon foray. And ours embarks on this very day on @gamescom!#goodhuntingstalker pic.twitter.com/rViIgvEfbp

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) August 23, 2023