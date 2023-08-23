Новости Игры 23.08.2023 в 16:21

Стенд S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom – демо игры уже доступно посетителям, но снимать процесс запрещено

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Как и ожидалось, компания GSC Game World приехала на выставку Gamescom 2023 не с пустыми руками, а привезла с собой играбельную демонстрационную версию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В Twitter-аккаунте S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL появилось соответствующее сообщение, дополненное фотографиями с мероприятия.

«Каждое серьезное приключение начинается с разведки. А наше начинается именно в этот день на Gamescom!»

На уточняющий вопрос, можно ли будет испытать эту демо-версию S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam разработчики ответили отрицательно. Отмечается, что эта демо-версия эксклюзивна именно для Gamescom. Также сообщается, что снимать геймплей запрещено.

Вместе с тем, не уточняется, будет ли возможность оценить игру у тех, кто не смог принять участие в Gamescom. Логично предположить, что разработчики не станут ограничиваться одной демо-версией и впоследствии предложат тестовую версию для всех желающих.

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