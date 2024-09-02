S.T.A.L.K.E.R. 2: разработчики раскрыли детали первого задания и биографию ключевого персонажа

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Компания GSC Game World раскрыла новые детали сюжета S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Осторожно! Далее спойлеры.

На выставке PAX West, где представили демоверсию игры, фанаты узнали о первом задании главного героя Скифа, которое называется «Туда и обратно». Согласно описанию квеста, Скиф соглашается на обмен с профессором Германом. Вот как сам герой описывает свое задание:

«Похоже на честный обмен. Герман получает мой особый камень, а я — новый дом и надежду на новую жизнь. Все, что мне нужно сделать, — это пересечь периметр и успешно активировать сканер. Этот всезнайка настаивает, что это единственный способ восстановить аномальные свойства моего испытанного артефакта. Я только надеюсь, что этот маленький эксперимент не затянется надолго, независимо от того, какие байки рассказывают об этой Зоне».

Эти слова Скифа раскрывают его первоначальные намерения — быстро выполнить задание и начать новую жизнь. Однако судя по названию квеста «Туда и обратно» и намекам на непредсказуемость Зоны, планы героя могут претерпеть серьезные изменения.

GSC Game World также обнародовала биографию профессора Германа на официальном сайте игры. Его карьера началась с аспирантской практики на объекте «Янтарь». Цель такого опыта — отпугнуть слишком любознательных кандидатов от научной деятельности.

Несмотря на сложности, Герман преуспел благодаря амбициям и умению привлекать людей к опасным задачам. После отключения Выжигателя мозгов он возглавил одну из первых экспедиций в центральные регионы Зоны, управляя мобильной лабораторией вблизи Юпитера.

Профессор Герман стал старшим исследователем в Научно-исследовательском институте Чернобыльской аномальной зоны (НИИЧАЗ). Однако его теория о возможности создания артефактов за пределами Зоны побудила к проведению тайных экспериментов, о которых не знали ни коллеги, ни руководство института.

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Напомним, «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля», релиз которой запланирован на 20 ноября, сначала выйдет без некоторых технических и игровых функций. На старте игра не будет иметь аппаратной трассировки, официальной поддержки модификаций и мультиплеера. Разработчики планируют добавить эти возможности позже.

Источник: DOU

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