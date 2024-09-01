S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет без аппаратной трассировки, официальной поддержки модов и многопользовательской игры — добавят позже

Раздел Игры выходит при поддержке ?

S.T.A.L.K.E.R. 2 наконец-то выйдет 20 ноября, но получит не все технические и игровые возможности, которые появятся впоследствии.

Команда разработчиков GSC Game World сейчас максимально совершенствует S.T.A.L.K.E.R. 2 до релиза. Позже компания планирует обновление и анонсированные сюжетные DLC. Кроме того, лишь после запуска игры она получит три важных режима. Один из них, аппаратная трассировка лучей, вряд ли появится 20 ноября. Об этом рассказал Алессио Палумбо из Wccftech ведущий продюсер S.T.A.L.K.E.R. 2 Слава Лукьяненко.

«У нас будет программная трассировка лучей. Что касается аппаратной трассировки лучей, то для нас еще рано, но мы экспериментируем с этим. Мы пытаемся получить его на дату выпуска, но очень маловероятно, что он будет у вас во время запуска. Но NVIDIA DLSS будет».

Еще две функции, которые появятся в S.T.A.L.K.E.R. 2 уже после запуска, — кроссплатформенные модификации и многопользовательская игра. Лукьяненко и PR-специалист Захар Бочаров подробно рассказали о модификациях:

«S.T.A.L.K.E.R. — известная франшиза не только благодаря играм, но и благодаря поддержке сообщества моддеров, которое процветало последние 15 лет, и мы не очень хотим отказываться от этих людей. Итак, после релиза, я не могу сказать, когда именно, но мы хотим сделать это как можно ближе к дате релиза, у нас будет официальная поддержка модов. На следующий год мы готовим новые, интересные инициативы. Мы стремимся поддерживать как ПК, так и консоль», — говорит Слава Лукьяненко. «Да, мы фактически уже поддерживаем их с Mod.io в оригинальной трилогии. Я не могу подтвердить, будет ли это Mod.io или что-то другое для STALKER 2. Но дело в том, что сцена моддинга сейчас немного похожа на Дикий Запад, где вам нужно загружать файлы, заменять файлы и так далее. Поэтому мы хотим сделать ее структурированной. На рынке есть определенные способы сделать его структурированным: Steamworks, Mod.io и другие. Мы исследуем, мы работаем над этим, и мы хотим сделать это как можно ближе к выпуску. Мы не можем гарантировать, что это будет во время выпуска, но мы прилагаем все усилия, чтобы сделать это вовремя», — рассказывает Захар Бочаров.

О многопользовательской игре известно меньше. GSC Game World ранее утверждала, что добавит многопользовательскую игру после запуска. Сейчас разработчики сконцентрированы на максимальной «шлифовке» однопользовательской игры. Захар Бочаров говорит, что сейчас нет новой информации об этом.

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Раздел Игры выходит при поддержке ?

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