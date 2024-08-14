S.T.A.L.K.E.R. 2: японцы оценили демо, а разработчики пообещали 100+ часов контента

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Японское издание Gamer опубликовало обзор актуальной демо-версии «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» и взяло интервью у разработчиков игры.

Представители Gamer отметили высокий уровень графической составляющей проекта. Благодаря использованию движка Unreal Engine 5.1, разработчики достигли впечатляющей детализации игрового мира. Журналисты обратили внимание на реалистичное отображение водной поверхности и тщательно воспроизведенные движения насекомых, летающих в воздухе. Особое впечатление на них произвели визуальные эффекты аномалий.

Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 сочетает элементы шутера от первого лица и симулятора выживания. Игрокам придется постоянно бороться с голодом, усталостью, кровотечением и радиацией. Журналисты рассказали о встрече с мутантом Кровососом, от которого им пришлось спасаться бегством.

Авторы обзора отметили усовершенствованную систему искусственного интеллекта A-LIFE 2.0. Она позволяет неигровым персонажам действовать автономно даже вне поля зрения игрока, создавая ощущение живого мира. Журналисты обратили внимание на реалистичное поведение ученых и солдат в игре.

Gamer также взяли интервью разработчиков из GSC Game World. Технический продюсер Евгений Кулик и маркетинг-продюсер Влад Новиков рассказали, что основной сюжет игры займет от 20 до 40 часов, а для полного прохождения понадобится более 100 часов. События S.T.A.L.K.E.R. 2 разворачиваются примерно через 10 лет после событий оригинальной трилогии.

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Разработчики поделились техническими аспектами создания игры. Они рассказали о преимуществах использования движка Unreal Engine 5.1 по сравнению с технологиями, доступными во время разработки отмененной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 в 2012 году. Новый движок позволил реализовать более детальные и масштабные истории, а также расширить игровой мир.

На вопрос о будущем франшизы разработчики ответили, что имеют амбиции расширить вселенную S.T.A.L.K.E.R. и выйти на новые медиа и жанры. Однако сейчас они сосредоточены на создании прочной основы с помощью передовых технологий.

Напомним, студия GSC Game World провела 30-минутную презентацию геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2, раскрыв новые подробности о мире игры и ее механике.

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Источник: Gamer, S.T.A.L.K.E.R. UA

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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