S.T.A.L.K.E.R. The Board Game получит украинскую локализацию

Как ожидается, через две недели начнется краудфандинговая кампания по сбору средств на выпуск игры S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. Это будет настольная кооперативная стратегическая игра для 1-4 игроков. Она описывается как «ползание по зоне» — интерпретация популярного жанра «ползания подземельями», в который входят такие игры, как Gloomhaven, Star Wars: Imperial Assault и Descent: Legends of the Dark.

Разработкой S.T.A.L.K.E.R. The Board Game занимается Awaken Realms, а GSC Game World предоставит определенную помощь. Теперь стало известно, что разработчики создадут официальную украинскую локализацию игры.

Вместе с тем для S.T.A.L.K.E.R. The Board Game не будет официальной российской локализации. Кроме того, авторы не намерены отправлять игру в Россию и Белоруссию. По крайней мере, в рамках краудфандинговой кампании.

Разработчики вдохновлялись атмосферой оригинальной серии S.T.A.L.K.E.R. Игрокам предложат стелс-миссии, разведку новых локаций, тактические перестрелки, поисковые миссии и поиск артефактов, навигацию через опасные аномалии, сражения с мутантами и т.д. Кроме отдельных миссий, также будет сюжетная кампания. Планируется реализовать несколько сценариев. Кроме коллективной игры можно будет погрузиться в приключения в одиночку.

Краудфандинговая компания S.T.A.L.K.E.R. The Board Game будет доступна по следующему адресу.