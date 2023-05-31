Новости Игры 31.05.2023 в 10:56

S.T.A.L.K.E.R. The Board Game получит украинскую локализацию

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Как ожидается, через две недели начнется краудфандинговая кампания по сбору средств на выпуск игры S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. Это будет настольная кооперативная стратегическая игра для 1-4 игроков. Она описывается как «ползание по зоне» — интерпретация популярного жанра «ползания подземельями», в который входят такие игры, как Gloomhaven, Star Wars: Imperial Assault и Descent: Legends of the Dark.

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Разработкой S.T.A.L.K.E.R. The Board Game занимается Awaken Realms, а GSC Game World предоставит определенную помощь. Теперь стало известно, что разработчики создадут официальную украинскую локализацию игры.

S.T.A.L.K.E.R. The Board Game получит украинскую локализацию

Вместе с тем для S.T.A.L.K.E.R. The Board Game не будет официальной российской локализации. Кроме того, авторы не намерены отправлять игру в Россию и Белоруссию. По крайней мере, в рамках краудфандинговой кампании.

S.T.A.L.K.E.R. The Board Game получит украинскую локализацию

Разработчики вдохновлялись атмосферой оригинальной серии S.T.A.L.K.E.R. Игрокам предложат стелс-миссии, разведку новых локаций, тактические перестрелки, поисковые миссии и поиск артефактов, навигацию через опасные аномалии, сражения с мутантами и т.д. Кроме отдельных миссий, также будет сюжетная кампания. Планируется реализовать несколько сценариев. Кроме коллективной игры можно будет погрузиться в приключения в одиночку.

Краудфандинговая компания S.T.A.L.K.E.R. The Board Game будет доступна по следующему адресу.


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