С трёх Bitcoin-кошельков, «спавших» почти 12,5 лет, вывели суммарно 142 BTC на сумму около $6,2 млн

8 апреля активизировались сразу 3 Bitcoin-кошелька, которые пребывали в «спящем» режиме более 12 лет – с 2009 года. Движение средств в этих кошельках выявил сервис Whale Alert.

На всех трёх кошельках произошли похожие транзакции на сумму почти по 46-48 BTC каждая. Таким образом, общая сумма переводов с этих кошельков составила 142,2 BTC. Что интересно, последняя активность на этих кошельках наблюдалась ещё в ноябре 2009 года. В то время только зарождался майнинг Bitcoin, бирж для торговли криптовалютой ещё не было, а стоимость одной монеты BTC составляла около $0. В 2010 году произошла знаменитая покупка двух пицц за 10 тыс. BTC, соответственно, курс одной монеты в 2010 году оценивался примерно в $0,0025. Так что в 2009 году эти 142,2 BTC стоили примерно ничего.

Но в последующие годы стоимость криптовалюты неоднократно повышалась и снижалась. В ноябре 2021 год курс Bitcoin достиг своего максимума на уровне $67,5 тыс. за одну монету, после чего заметно опустился – примерно до $35 тыс. в январе 2022 года. Сейчас цена Bitcoin составляет около $43,8 тыс. Таким образом, каждый перевод на 46-48 BTC оценивается примерно в $2,0-2,1 млн, а общая сумма транзакций по всем трём активизировавшимся кошелькам достигает $6,2 млн.

Однако следует отметить, что это движение средств говорит лишь о переводе криптовалюты с одного кошелька на другой. Нет информации, что эти монеты были проданы и конвертированы в реальные деньги.