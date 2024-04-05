С января 2024 года «Дія» зарегистрировала 57+ тыс. ФЛП в Украине — новый абсолютный рекорд

Всего с мая 2021 года и запуска автоматической регистрации ФЛП, украинцы открыли 535 021 новый бизнес.

За первые три месяца 2024 года через приложение или портал «Дія» было открыто 57 665 новых бизнесов — это новый абсолютный рекорд. Вот показатели первого квартала предыдущих лет для сравнения:

2024 год — 57 665

2023 год — 40 713

2022 год — 28 849

58% регистраций пришлось на женщин, тогда как мужчины становились предпринимателями чуть реже — 42%.

Общее количество регистраций ФЛП в Украине за 2023 год достигла 300 тыс. согласно данным Опендатабот. Самые популярные сферы — розничная и оптовая торговля, ИТ, предоставление индивидуальных услуг и деятельность по обеспечению блюдами и напитками.