SAMP/T Mamba — франко-итальянская система ПВО вскоре прибудет в Украину. Она способна поражать и баллистические ракеты

Париж и Рим приняли заявку Киева на системы ПВО SAMP/T Mamba, разработанные концернами MBDA и Thales. Именно Италия должна поставить одну из своих систем, считает посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Франция при єтом поставит соответствующие средства РЛС.

Последние трудности, мешавшие поставке в Украину ЗРК SAMP/T Mamba, похоже, преодолены. Согласно сведениям посла Франции в Украине Этьена де Понсена, теперь все готово для отправки этой системы средней дальности, разработанной MBDA и Thales в рамках совместного предприятия Eurosam.

«Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны», — подтвердил Этьен де Понсен. — «Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности».

Поставки SAMP/T уже упоминал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Le Monde 9 декабря:

«Мы просим SAMP/T и франко-итальянскую систему Mamba, — пояснил он. — Французская сторона положительно отреагировала на нашу просьбу, но переговоры с итальянской стороной еще не завершены».

Таким образом, кажется, что это последнее препятствие было преодолено. Система SAMP/T присоединится к уже поставленным в Украину ЗРК: немецкому IRIS-T, норвежско-американскому NASAMS, переданному США, итальянскому Aspide, поставленному Испанией. Франция является крупным поставщиком ПВО и MLRS в Украину: в течение осени были поставлены системы ПВО Crotale и минимум четыре установки LRU, аналога M270.

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ЗРК «Мамба» предназначена для защиты наземных объектов от всех видов воздушных угроз, включая крылатые, а также баллистические ракеты малой и средней дальности. Система разработана для противодействия помехам и средствам радиоэлектронной борьбы.

В состав комплекса входят радиолокационные станции Thompson-CSF ARABEL,

командный модуль с системами управления в реальном времени, самоходные пусковые установки на 8 ракет и ракеты Aster-30 в транспортно-пусковых контейнерах.

Система Mamba поражает самолеты на расстоянии от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на 3-35 км, летящие на высоте до 25 км. Скорость полета ракет достигает 1400 м/с, при общей массе 510 кг ракета несет 15-25 кг боевой части.

Источник: Сhallenges