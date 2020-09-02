Samsung анонсировала Galaxy A42 5G – самый доступный смартфон компании с поддержкой 5G





Компания Samsung расширила линейку 5G-смартфонов и анонсировала новую модель Galaxy A42 5G. Предполагается, что это будет наиболее доступное устройство бренда с поддержкой 5G, хотя на текущий момент ещё не все технические характеристики раскрыты производителем.

Смартфон Samsung Galaxy A42 5G оснащён 6,6-дюймовым Super AMOLED дисплеем, однако разрешение панели не уточняется. Учитывая, что в модели A41 используется экран с разрешением 1080p, то и в грядущем устройстве можно ожидать панель не хуже. Судя по фотографиям, в верхней части дисплея имеется каплеобразный вырез под фронтальную камеру, а сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. На задней панели заметен квадратный блок, включающий четыре камеры (на одну больше, чем у A31). Характеристики отдельных модулей не уточняются.

Последнее, что можно предположить, исходит из названия Galaxy A42 5G, цена устройства должна быть ниже, чем у существующего самого доступного в настоящее время смартфона Samsung с поддержкой сети следующего поколения – Galaxy A51 5G. Хотя говорить о конкретных цифрах пока рано.

Подробные сведения о смартфоне Samsung Galaxy A42 5G будет раскрыта «ближе к его выпуску позже в этом году». Galaxy A40 и Galaxy A41 прибыли представлены в марте, но на этот раз Samsung явно намерена нарушить 12-месячный цикл выхода новых продуктов.

Источник: gsmarena