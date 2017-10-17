Samsung анонсировала умную метку Connect Tag для отслеживания расположения детей и домашних животных

Компания Samsung анонсировала выпуск умной метки Connect Tag, которая является первым потребительским устройством на базе технологии NB-IoT. Она позволяет подключать устройства интернета вещей к мобильным сетям для передачи данных. Для этого используется стандарт eSIM.

Samsung Connect Tag позволяет отслеживать расположение ребёнка или домашнего питомца. Устройство можно присоединить к школьному рюкзаку, связке ключей или одежде ребёнка, а также к ошейнику животного. После этого гаджет может передавать на смартфон данные о своём расположении. Для отслеживания положения могут использоваться данные GPS/ГЛОНАСС, сетей Wi-Fi или мобильной сети. Это обеспечивает точное определение координат как на улице, так и внутри помещений. В устройстве интегрированы акселерометр, 3 цветных светодиода и батарея ёмкостью 300 мАч, которая обеспечивает до 7 дней автономной работы. Размеры новинки составляют 42,1×42,1×11,9 мм и массу 25 г. Корпус обеспечивает защиту внутренних компонентов в соответствии со стандартом IP68. В качестве программной платформы используется Tizen IoT.

Samsung Connect Tag может уведомлять пользователя в том случае, когда отслеживаемый объект покидает пределы обусловленной территории (например, ребёнок уходит за пределы дома или школы). Также предусмотрена функция отправки запроса для получения сведений о текущем положении объекта. Это может быть полезно, если ребёнок потерялся на территории большого торгового центра или парковки. Возможна настройка периодической отправки сведений о месторасположении. Также ребёнок может самостоятельно передавать информацию о своём расположении на мобильное устройство родителя. Наконец, новинка может быть подключена к собственной интеллектуальной системе SmartThings от Samsung. Например, Connect Tag может включать подсветку, когда пользователь заходит в комнату или отправлять уведомления, когда ребенок входит в школу. В настоящее время гаджет совместим лишь с мобильными устройствами на базе ОС Android. Поддержку iOS планируется добавить в конце 2017 года.

Компания Samsung продемонстрирует Connect Tag на конференции для разработчиков, которая будет проходить в Сан-Франциско на этой неделе. Затем устройство поступит в продажу в Южной Корее, но его цена пока не сообщается. Через несколько месяцев планируется приступить к глобальным продажам новинки.

Источник: The Verge