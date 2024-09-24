Samsung Galaxy M55s: смартфон с новой задней крышкой и старыми характеристиками Galaxy M55

Samsung официально представила новый смартфон Galaxy M55s. Задняя панель новинки имеет три различные текстуры, чем пока не может похвастаться ни одно другое мобильное устройство Samsung.

Однако по характеристикам Samsung Galaxy M55s идентичен модели Galaxy M55, которая была выпущена в марте этого года. Устройство имеет 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Устройство получило процессор Snapdragon 7 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти. Емкость встроенного хранилища предлагается в конфигурациях 128 ГБ и 256 ГБ. Также доступен слот для карт памяти microSD.

На задней панели Samsung Galaxy M55s разместилась тройная камера. Она имеет главный 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль. В круглом отверстии дисплея расположилась 50-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон получил батарею емкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Сканер отпечатков пальцев размещен в дисплее. Новинка имеет размеры 163,9×76,5×7,8 мм и вес 180 г. Аппарат работает под управлением ОС Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1. Таким образом, в плане характеристик новая версия Galaxy M55s не отличается от предшественника Galaxy M55, а единственное отличие проявляется в дизайне задней панели.

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Смартфон Samsung Galaxy M55s поступит в продажу с 26 сентября по цене $240 и $275 за модели со встроенным хранилищем на 128 ГБ и 256 ГБ соответственно. На выбор предлагаются цвета корпуса Thunder Black (черный) и Coral Green (зеленый).

Источник: gsmarena

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