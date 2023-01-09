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Samsung Galaxy S23, вероятно, представят 1 февраля — компания случайно раскрыла дату презентации Unpacked

Samsung Galaxy S23, вероятно, представят 1 февраля — компания случайно раскрыла дату презентации Unpacked

Компания Samsung, вероятно, случайно раскрыла дату предстоящего мероприятия Unpacked, опубликовав соответствующую информацию на одном из своих региональных сайтов.

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Судя по скриншотам с колумбийского сайта компании, Samsung анонсирует свою новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S23 на мероприятии Unpacked 1 февраля. Вскоре эта информация была удалена со страниц сайта, хотя всё же можно ознакомиться с версией из архива Wayback Machine. Судя по утечке, Samsung обещает «эпические моменты».

На сайте Samsung не говорилось конкретно, что на грядущем мероприятии будет анонсирована именно линейка Galaxy S23. Речь шла о регистрации для «знакомства с новым Galaxy». Однако почти наверняка компания анонсирует именно смартфоны серии Galaxy S23, так как Samsung традиционно проводит презентацию своих флагманских устройств примерно в это время года. На странице также показан массив из трех камер, аналогичный тому, что есть в линейке Galaxy S22, хотя и без приподнятого выступа, который присутствует в моделях S22 и S22 Plus.

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Пока что было мало слухов и утечек о характеристиках грядущих смартфонов Samsung Galaxy S23. Предполагается, что модель S23 Ultra будет иметь 200-мегапиксельную камеру, что почти вдвое превышает предыдущее доступное разрешение в 108 Мп сенсоров камер, которое было доступно со времён серии S20. Также можно с уверенностью сказать, что смартфоны будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2, по крайней мере, в большинстве стран. Неизвестно, получат ли флагманы Samsung недавно анонсированную функцию экстренной спутниковой связи Snapdragon Satellite.

Источник: The Verge


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