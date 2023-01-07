Qualcomm разрабатывает Snapdragon Satellite — функцию экстренной спутниковой связи для телефонов Android — которая заработает уже в 2023 году

Вслед за новыми iPhone функция экстренной спутниковой связи приходит и на телефоны Android.

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В четверг Qualcomm объявила, что в партнерстве с Iridium будет разрабатывать возможность спутникового обмена сообщениями на премиум-смартфонах с операционной системой Google Android. Новая услуга будет доступна в некоторых регионах со второй половины 2023 года, начиная с устройств, использующих мобильную платформу Snapdragon 8 второго поколения.

Snapdragon Satellite также можно включить на других устройствах, включая ноутбуки и планшеты, но не уточняется, понадобится ли для них дополнительное оборудование.

Сообщения, отправленные через функцию Qualcomm, будут попадать в спутниковую сеть Iridium. Затем они будут переданы экстренным службам или выбранному контакту.

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Новость появилась спустя несколько месяцев после того, как Apple презентовала Emergency SOS — подобную функцию, позволяющую моделям iPhone 14 отправлять экстренные сообщения через спутник в некоторых странах, таких как США, Канада, Франция, Германия, Ирландия и Великобритания. Эти телефоны также содержат чип Qualcomm, который может «общаться» со спутниками, когда нет Wi-Fi или сотовой связи.

Qualcomm во время объявления о партнерстве добавила, что координировать службы экстренного реагирования для пользователей будет Garmin. Это компания, представляющая линейку собственных спутниковых коммуникаторов, позволяющих отправлять и получать текстовые сообщения вне зоны покрытия сотовой связи. В большинстве своем все функции таких устройств – платные. Самая дешевая месячная подписка стоит 15 долларов, однако цена может достигать 65 долларов, если вы хотите получить неограниченное количество текстовых сообщений и очень короткие интервалы отслеживания (2+ минуты).

Источник: Reuters