Новости Устройства 03.08.2025 comment views icon

Samsung Galaxy S25 FE: полные характеристики "народного" флагмана до анонса

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Samsung Galaxy S25 FE: полные характеристики "народного" флагмана до анонса

О Samsung Galaxy S25 FE в последнее время говорили много, и теперь в сети появился полный перечень его ключевых характеристик. Благодаря этому уже можно приблизительно оценить возможности «народного» флагмана еще до его официального анонса.

Характеристики Samsung Galaxy S25 FE

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE работает на базе процессора Exynos 2400. Это незначительное, но все же обновление по сравнению с Exynos 2400e, который стоял в предыдущей модели. Устройство получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища.

Гаджет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2340 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Основная камера имеет сенсор 50 МП (f/1.8) и оптическую стабилизацию изображения. Еще есть сверхширокоугольный 12-мегапиксельный модуль (f/2.2) и 8-мегапиксельный телефото модуль (f/2.4) с 3-кратным оптическим увеличением и OIS. Фронтальная камера получила сенсор 12 МП (f/2.2).

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 4500 мА-ч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Размеры Samsung Galaxy S25 FE составляют 161,3×76,6×7,4 мм, а вес — 190 г. Устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Новинка будет работать под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.

Что изменилось по сравнению с Galaxy S24 FE?

  • Процессор — немного производительнее
  • Фронтальная камера — с более высоким разрешением
  • Зарядка — быстрее
  • Аккумулятор — меньше: вместо 4700 мА-ч у S24 FE, новинка имеет 4500 мА-ч

Это уменьшение емкости батареи выглядит сомнительным шагом. Предыдущая модель и так не впечатляла автономностью, а теперь ситуация может стать еще хуже. В то время как конкуренты обычно увеличивают батареи своих смартфонов.

Как ожидается, новый Samsung Galaxy S25 FE появится раньше, чем прошлогодний S24 FE, который анонсировали только в конце сентября. Поэтому презентация может состояться уже в ближайшие недели.

Источник: gsmarena

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