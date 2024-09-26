Samsung представила Galaxy S24 FE — Exynos 2400e для всех регионов, большие экран и батарея

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE получил увеличенный 6,7″ дисплей, батарею на 4700 мАч и новый процессор.

На этот раз серия Galaxy FE не будет иметь региональных различий в процессорах. Galaxy S24 FE везде получит чип Exynos 2400e. Прошлогодний S23 FE работает на Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1. Хотя Samsung не раскрывает подробностей, основное ядро Cortex-X4 должно работать на более низкой тактовой частоте. Его охлаждает новая, в 1,1 раза большая испарительная камера.

Samsung Galaxy S24 FE имеет 6,7″ OLED-экран — на 0,3″ больше, чем у предшественника. Это означает, что он имеет такую же диагональ, как и S24+, разрешение FHD+ вместо QHD+. Дисплей может работать на частоте 120 Гц или 60 Гц и имеет функцию Vision Booster для ярких солнечных дней. Телефон получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ накопитель.

Телефон получил камеру на 50 МП (f/1.8), 8 МП (f/2,4) телефотомодуль с 3x оптическим увеличением и 12 МП ульраширокоугольный объектив 123° (f/2,2). Селфи-камера имеет сенсор 10 МП. Батарея действительно стала больше — 4700 мАч (+200 мАч по сравнению с S23 FE). Однако скорость зарядки остается неизменной: проводная 25 Вт (0-50% за 30 минут) и беспроводная 15 Вт.

Samsung S24 FE имеет размеры 162,0 x 77,3 x 8,0 мм и весит 213 г. Он на 4 мм выше, менее чем на миллиметр шире и на волосок тоньше, чем S23 FE. Смартфон прибавил 4 г по сравнению со своим предшественником. Для сравнения, Galaxy S24+ уже благодаря тонкой рамке и на 17 г легче, а аккумулятор имеет больший на 200 мАч. В наличии беспроводные соединения 5G, Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.3. Как и раньше, корпус имеет защиту от пыли и воды IP68.

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Galaxy S24 FE получит Android 14 в OneUI 6.1 из коробки. Как и флагманы компании, телефон будет получать обновления ОС и безопасности в течение 7 лет. Предзаказ на него начинается сегодня, в продажу он поступит с 3 октября. В официальном магазине Samsung Galaxy S24 FE стоит от 28 999 ₴. Телефон будет доступен для заказа с 11 октября 2024 года в синем, графитовом, мятном и желтом цветах.

Источник: GSMArena

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