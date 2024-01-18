Exynos 2400: процессор для линейки Samsung Galaxy S24 детализирован — 10 ядер, 3,2 ГГц

Анонсированные накануне Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут работать на процессоре Exynos 2400 на определенных рынках, включая Европу и Украину. Чипсет был технически представлен в октябре, но тогда Samsung не назвала основных деталей, таких как частота работы процессора и ядерная конфигурация.

Процессор Exynos 2400 получил одно сверхмощное ядро ​​Cortex-X4 с тактовой частотой 3,2 ГГц, два ядра Cortex-A720 на 2,9 ГГц и три ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,6 ГГц. Для менее требовательных задач есть четыре эффективных ядра Cortex-A520, работающих на частоте 2 ГГц.

Samsung заявила, что новый процессор принесет 1,7-кратное увеличение производительности процессора и 14,7-кратное увеличение скорости обработки искусственного интеллекта по сравнению с предшественником Exynos 2200 двухлетней давности. Графический процессор — Xclipse 940 на архитектуре AMD RDNA 3, что должно улучшить поддержку мобильной трассировки лучей, рендеринга и отражений, передает GSMArena.

Exynos 2400 построен по 4-нм техпроцессу LPP+ от Samsung Semiconductor, а все ядра основаны на архитектуре ARMv9. Он также поставляется с новым ISP и поддерживает оперативную память LPDDR5X и UFS 4.0.

На других рынках, в частности в Южной Корее, США и Китае, Galaxy S24 и S24+ будут оснащаться процессором Snapdragon 8 Gen 3. Самая производительная модель Galaxy S24 Ultra будет продаваться с этим процессором от Qualcomm на всех рынках.

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