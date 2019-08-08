Samsung и Microsoft расширяют стратегическое партнёрство, на Galaxy Note10 будет больше приложений и сервисов Microsoft

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После нескольких лет тесного сотрудничества компании Samsung и Microsoft заявили о стратегическом партнёрстве, целью которого был своевременный запуск серии Galaxy Note10.

Обе компании продолжат совместную работу по созданию бесшовных решений для повышения производительности на смартфонах, планшетах и ​​ПК с общими приложениями и сервисами. Как заявили в Samsung, открытое сотрудничество способствует созданию нового поколения мобильных приложений.

«Мы считаем, что мобильная индустрия находится на пороге трансформации, когда отдельные устройства уступают место непрерывному, связанному и продолжающемуся взаимодействию, куда бы мы ни шли», – заявил главный исполнительный директор Samsung Донг Джин Ко.

Начиная с Galaxy Note10, Samsung будет предоставлять своим клиентам расширенный список приложений и сервисов Microsoft. Помимо существующих Office Mobile, OneDrive и Skype, Microsoft также включит в перечень предлагаемых продуктов свой почтовый клиент Outlook с дополнительными усовершенствованиями для стилуса S-pen. Кроме того, теперь OneDrive сможет синхронизировать приложение галереи Samsung для упрощения управления фотографиями на разных устройствах.

Также Samsung будет включать приложение Microsoft Your Phone на своих новых устройствах, позволяющих беспрепятственно управлять уведомлениями, текстами, фотографиями, а также отображать экран телефона на ПК.

Кроме того, компании Samsung и Microsoft также продолжат свои усилия в корпоративном секторе, предлагая решения для предприятий, которые обеспечивают удалённый доступ к рабочему столу.

Источник: gsmarena