Samsung обещает 7 лет обновлений ПО для Galaxy S24 и даст настраивать часы на экране блокировки в One UI 6.1

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Ожидается, что Samsung предложит 7 лет обновления программного обеспечения для линейки Galaxy S24. Однако, возможно, в будущем за использование искусственного интеллекта Galaxy AI, который будет поставляться с флагманами S24, придется платить за подписку.

Утечка также содержала изображения Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra с информацией о камерах, передает GSMArena. Базовые флагманские модели будут иметь блок с ультрашироким объективом, широкоугольную камеру и телефото с 3-кратным оптическим зумом. Модель Ultra будет оснащаться еще двумя объективами.

Значительные изменения ожидаются в редактировании изображений с помощью искусственного интеллекта. Например, фото велосипедиста на пандусе можно отредактировать так, чтобы он подпрыгнул выше, чем в реальной жизни.

Функция Galaxy AI будет доступна на «поддерживаемых устройствах Galaxy», что означает, что она может распространиться на другие смартфоны компании, но пока подтверждено, что она останется бесплатной до 2025 года. После этого Samsung, скорее всего, пойдет по пути Google One, то есть заблокирует некоторые функции без подписки.

One UI 6.1

One UI 6.1, вероятно, дебютирует на серии Galaxy S24, которая будет представлена ​​17 января. Ожидается, что программная оболочка принесет несколько новых функций, особенно Galaxy S24. Однако многие функции, скорее всего, выйдут и на имеющихся смартфонах и планшетах.

Сейчас произошла утечка еще одной небольшой, но полезной функции кастомизации с One UI 6.1, и она может появиться на всех телефонах, имеющих One UI 6.1.

Вечірній курс Fullstack Web Development. Курс з гнучким графіком, який навчить працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта. Ознайомитись з курсом

Судя по всему, виджет часов на экране блокировки в One UI 6.1 будет совместим со шрифтами, которые можно скачать из Galaxy Store, как передает SamMobile. Это, по сути, означает, что создавать неограниченное количество настроек внешнего вида виджета часов на экране блокировки. У One UI 6.0 уже появилась возможность размещать и изменять размер виджета часов на экране блокировки по собственному желанию. Однако он предлагал всего несколько вариантов шрифтов. В One UI 6.1 можно будет изменять шрифт, положение и размер виджета часов на экране блокировки.

Лишь несколько недель назад Samsung выпустила обновление One UI 6.0 для нескольких телефонов и планшетов Galaxy, в котором появились десятки новых функций и дизайн. Можно ознакомиться со всеми этими изменениями и улучшениями видео.

One UI 6.1, вероятно, принесет десятки функций с искусственным интеллектом и на основе генеративного ИИ на Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Согласно предыдущим утечкам, это генератор обоев на основе ИИ, погодные эффекты для экрана блокировки, обобщение заметок в Samsung Notes, обобщение сообщений, предложения по улучшению языка на клавиатуре Samsung Keyboard, заливка на основе ИИ для редактирования изображений во встроенном редакторе изображений, а также возможность стирать объекты с изображений и видео.

Samsung уже объявила, что ее будущие телефоны будут переводить язык в реальном времени во время голосовых звонков. Среди других функций – упрощенный жест (круг) для поиска вещей в Интернете через Samsung Internet, возможность увеличивать/уменьшать размер объектов/субъектов на изображениях, а также возможность преобразовывать любую часть видео в замедленное съемку.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.