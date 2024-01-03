Samsung офіційно назвала дату презентації Galaxy S24. Unpacked відбудеться 17 січня

Samsung офіційно оголосила про проведення зимової презентації Unpacked, яка відбудеться одразу після виставки CES у Кремнієвій долині, через дорогу від штаб-квартир найбільших конкурентів. Захід заплановано на середу, 17 січня в SAP Center — арені, де проводить домашні матчі команда НХЛ Сан-Хосе «Шаркс».

Компанія заявляє, що покаже «найновіші доповнення до портфоліо мобільних пристроїв Galaxy», серед яких майже гарантовано буде серія S24. ШІ буде в центрі уваги — про це явно повідомляється на відео. Чутки також вказують на те, що S24 Ultra отримає новий титановий корпус — 3D-металічна графіка в запрошенні на захід натякає на це.

Захід Samsung почнеться о 10 ранку за місцевим часом або 20:00 за київським.