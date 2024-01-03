Новини Презентації 03.01.2024 о 09:19 comment views icon

Samsung офіційно назвала дату презентації Galaxy S24. Unpacked відбудеться 17 січня

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Юрій Орос

Автор новин

Samsung офіційно назвала дату презентації Galaxy S24. Unpacked відбудеться 17 січня

Samsung офіційно оголосила про проведення зимової презентації Unpacked, яка відбудеться одразу після виставки CES у Кремнієвій долині, через дорогу від штаб-квартир найбільших конкурентів. Захід заплановано на середу, 17 січня в SAP Center — арені, де проводить домашні матчі команда НХЛ Сан-Хосе «Шаркс».

Samsung офіційно назвала дату презентації Galaxy S24. Unpacked відбудеться 17 січня

Компанія заявляє, що покаже «найновіші доповнення до портфоліо мобільних пристроїв Galaxy», серед яких майже гарантовано буде серія S24. ШІ буде в центрі уваги — про це явно повідомляється на відео. Чутки також вказують на те, що S24 Ultra отримає новий титановий корпус — 3D-металічна графіка в запрошенні на захід натякає на це.

Захід Samsung почнеться о 10 ранку за місцевим часом або 20:00 за київським.

Витік специфікацій Samsung Galaxy S24, S24 Plus і S24 Ultra — їх презентують 17 січня

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