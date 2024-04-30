Документалку о Кличко и обороне Киева от оскароносного Кевина Макдональда покажут на британском кинофестивале Sheffield DocFest

Кевин Макдональд режиссировал юридическую драму «Мавританец» и спортивную документальную ленту «One Day in September», за которую получил «Оскар».

Последняя работа Макдональда «Klitschko: More Than a Fight» откроет нынешний Sheffield DocFest — ведущий мировой кинофестиваль документального кино, который будет проходить с 12 по 17 июня в Великобритании.

Документальная лента расскажет о спортивном пути Виталия Кличко, его «мэрской» работе в Киеве и охватит времена полномасштабного вторжения россии в Украину и в частности попытки врага наступать на столицу.

«Как и многие люди во всем мире, я был шокирован и возмущен агрессией, убийствами и безосновательными разрушениями в результате российского вторжения в Украину», — сказал Макдональд. «Я хотел немного помочь, и создание документального фильма — это единственный способ, которым я располагаю».

«Klitschko: More Than a Fight» создан в сотрудничестве Docsville Studios и Sky Studios. Позже в 2024 году фильм будут транслировать на Sky Documentaries в Великобритании и Германии.

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Источник: Deadline