Samsung подписала соглашение на покупку OLED-панелей для телевизоров у LG Display

По данным Reuters, Samsung подписала контракт на закупку телевизионных OLED-панелей у LG. Сообщается, что LG Display поставит Samsung высококачественные 77- и 83-дюймовые OLED-панели. Эта сделка поможет LG получить прибыль в условиях жесткой конкуренции на рынке ЖК-панелей со стороны китайских компаний.

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Это первый раз, когда Samsung приобретает OLED-панели у своего южнокорейского конкурента после многих лет слухов о подобных сделках. Это также признание собственного просчёта после того, как Samsung прекратила производство OLED-телевизоров в 2015 году, сославшись на высокую стоимость панелей и неготовность рынка к таким высококачественным телевизорам. Samsung продвигала свои более дешёвые и менее качественные телевизоры QLED (разновидность LED LCD), но модели OLED доминировали на премиальном рынке. Samsung недавно вернулась к OLED, выпустив в прошлом году свой первый QD-OLED-телевизор.

По данным осведомлённых источников, в 2024 году LG Display продаст компании Samsung 2 млн OLED панелей. В 2025 году этот показатель возрастёт до 3 млн, а в 2026 году – до 5 млн панелей.

К текущему моменту LG захватила более 50% рынка OLED-телевизоров, Sony — 26%, а Samsung — всего 6%. Хотя Samsung доминирует на мировом рынке телевизоров 17 лет подряд, она сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей с более дешевыми ЖК-телевизорами. Теперь компания видит возможность получения (упущенной ранее) высокой прибыли с большими OLED-телевизорами.

Эта сделка должна пойти на пользу как LG, так и Samsung. В недавнем финансовом квартальном отчёте LG Display признала «вялый спрос» на телевизоры и более низкие, чем ожидалось, продажи OLED-панелей. В то же время у Samsung Electronics дела тоже идут не лучшим образом. Компания пережила еще один ужасный квартал из-за снижения спроса на полупроводники и сокращения производства чипов памяти. В результате этой сделки обе компании надеются улучшить свои финансовые показатели.

Источник: The Verge