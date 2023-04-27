Напівпровідниковий бізнес Samsung минулого кварталу зазнав рекордних збитків у сумі $3,4 млрд

Компанія Samsung опублікувала звіт про фінансові результати за перший квартал 2023 року. Він демонструє погіршення ситуації порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Курс Python Чий це Python? Це не ви загубили професію мрії в IT? Я!

Консолідований дохід Samsung склав 63,75 трлн вон ($47,5 млрд), а операційний прибуток – всього 0,64 трлн вон ($477 млн). Основною причиною такої ситуації стали рекордні збитки напівпровідникового бізнесу. Підрозділ Samsung DS, який займається виробництвом напівпровідників і дисплеїв, повідомив про консолідований дохід у розмірі 13,73 трлн південнокорейських вон ($10,2 млрд), а операційний збиток склав 4,58 трлн вон ($3,4 млрд).

За підсумками четвертого кварталу 2022 року підрозділ Samsung DS отримав операційний прибуток всього 0,27 трлн ($201 млн). Але загальний попит на чипи пам’яті в останні місяці знижувався через економічний спад і викликане ним зниження витрат клієнтів. Це суттєво погіршило фінансові показники сегмента бізнесу, що завжди приносив компанії прибуток. З усім тим, Samsung очікує на поступове відновлення попиту в другій половині року в міру виснаження запасів клієнтів.

Мобільний підрозділ Samsung показав добрі результати у першому кварталі. Він приніс консолідований дохід у розмірі 31,82 трлн вон ($23,7 млрд) і операційний прибуток у сумі 3,94 трлн вон ($2,9 млрд). У Samsung пояснили, що хоча в цілому попит на смартфони був низьким, ринок пристроїв преміумкласу зростав з року в рік. Хороші результати підрозділу стали можливими завдяки високим продажам пристроїв серії Galaxy S23, особливо Galaxy S23 Ultra. Надалі компанія має намір активніше просувати складані смартфони.

Джерело: Engadget