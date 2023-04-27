Напівпровідниковий бізнес Samsung минулого кварталу зазнав рекордних збитків у сумі $3,4 млрд

Компанія Samsung опублікувала звіт про фінансові результати за перший квартал 2023 року. Він демонструє погіршення ситуації порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Консолідований дохід Samsung склав 63,75 трлн вон ($47,5 млрд), а операційний прибуток – всього 0,64 трлн вон ($477 млн). Основною причиною такої ситуації стали рекордні збитки напівпровідникового бізнесу. Підрозділ Samsung DS, який займається виробництвом напівпровідників і дисплеїв, повідомив про консолідований дохід у розмірі 13,73 трлн південнокорейських вон ($10,2 млрд), а операційний збиток склав 4,58 трлн вон ($3,4 млрд).
За підсумками четвертого кварталу 2022 року підрозділ Samsung DS отримав операційний прибуток всього 0,27 трлн ($201 млн). Але загальний попит на чипи пам’яті в останні місяці знижувався через економічний спад і викликане ним зниження витрат клієнтів. Це суттєво погіршило фінансові показники сегмента бізнесу, що завжди приносив компанії прибуток. З усім тим, Samsung очікує на поступове відновлення попиту в другій половині року в міру виснаження запасів клієнтів.
Мобільний підрозділ Samsung показав добрі результати у першому кварталі. Він приніс консолідований дохід у розмірі 31,82 трлн вон ($23,7 млрд) і операційний прибуток у сумі 3,94 трлн вон ($2,9 млрд). У Samsung пояснили, що хоча в цілому попит на смартфони був низьким, ринок пристроїв преміумкласу зростав з року в рік. Хороші результати підрозділу стали можливими завдяки високим продажам пристроїв серії Galaxy S23, особливо Galaxy S23 Ultra. Надалі компанія має намір активніше просувати складані смартфони.
Samsung планує скорочення виробництва пам’яті на тлі найбільшого з 2009 року падіння квартального прибутку
Джерело: Engadget