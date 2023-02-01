Samsung представила Galaxy Book3 Pro, 360 и Pro 360 — ультратонкие ноутбуки с Dynamic AMOLED 2X Display и Intel Core 13-го поколения

Компания Samsung анонсировала линейку ноутбуков Galaxy Book3. Новинки внешне похожи на своих предшественников из поколения Book2. Основные отличия – процессоры Intel Core 13-го поколения и новый дисплей. Ноутбуки похожи и между собой, их легко перепутать.

Экран, который Samsung называет Dynamic AMOLED 2X Display, уже используется в смартфонах Galaxy. Обозначение 2X указывает на частоту обновления 120 Гц. Панель получила разрешение 2880×1800 пикселей и соотношение сторон 16:10. Дисплей больше экранов Galaxy Book2 с соотношением сторон 16:9. Естественные преимущества AMOLED – ярке цвета, широкие углы обзора, малое время отклика и глубокий черный.

1 февраля представлены классические ноутбуки Galaxy Book3 Pro с диагональю экрана 14 и 16 дюймов, а также 16-дюймовый трансформер Galaxy Book3 Pro 360.

Также в официальном магазине Samsung появился ноутбук-трансформер Galaxy Book3 360, о котором на сегодняшней презентации не говорилось и который обнаружил автор этой новости. Его основное отличие – экран с разрешением Full HD и диагональю 13,3″ или 15,6″, а также только два динамика для воспроизведения звука.

Прошлые Galaxy Book считались одними из лучших ультрапортативных ноутбуков. Они легкие и, как и следовало ожидать от устройств Samsung, имеют очень хорошие экраны. Новые экраны с более высоким разрешением и большей частотой обновления будут способствовать лучшему восприятию мультимедиа, работоспособность процессоров Intel 13-го поколения покажут будущие тесты.

Ноутбуки поставляются в графитовом и бежевом цветах. Samsung Galaxy Book3 Pro будет стоить от $1449,99, модель Book3 360 Pro – от $1699,99, Book3 360 – от $1299,99. Они уже доступны для предварительного заказа, прямые продажи начнутся 17 февраля.

Подробные официальные спецификации ноутбуков Samsung – в таблице:

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