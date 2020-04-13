Samsung прекратит работу старого виртуального ассистента S Voice с 1 июня

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В 2012 году компания Samsung запустила собственную версию голосового ассистента S Voice. Он стал одним из особенностей смартфона Galaxy S III, и в дальнейшем использовался и в других мобильных устройствах корейской компании.

Но сейчас количество голосовых ассистентов уже исчисляется десятком, а S Voice не поспевает за конкурентами. К тому же, Samsung занялась развитием другого виртуального ассистента под названием Bixby и даже приобрела компанию Viv, что усилить его соответствующими наработками от создателей Siri.

И теперь компания Samsung приняла решение полностью отказаться от дальнейшего использования S Voice. Компания разослала уведомление, в котором сказано, что предоставление данного сервиса полностью будет прекращено с 1 июня.

В примечании также упоминается, что носимые устройства, такие как Galaxy Watch, Galaxy Active уже имеют обновление прошивки с Bixby, а Gear S3 и Gear Sport получат соответствующие функции уже после отключения S Voice. Пользователям старых смартфонов Samsung, выпуск новых версий прошивок для которых уже прекращён, вероятно, предстоит перейти на использование альтернативных виртуальных ассистентов, таких как Google Assistant или Amazon Alexa.

Источник: Engadget