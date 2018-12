Samsung разрабатывает специальный ночной режим съемки Bright Night — аналог Night Sight из Google Camera

Как известно, Samsung уже приступила к тестированию новой фирменной оболочки One UI на базе операционной системы Android 9.0 Pie, которая выйдет и для актуальных флагманских смартфонов (Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy Note9) и для прошлогодних моделей (Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note8). Сегодня мы уже публиковали скриншоты новой прошивки с интерфейсом One UI на Samsung Galaxy Note8, которая сейчас проходит стадию закрытого бета-тестирования. Но вот сейчас подоспела добавка. Энтузиастам из сообщества разработчиков XDA Developers удалось выудить порцию интересных сведений из исходного кода прошивки One UI на базе Android 9.0 Pie для смартфона Samsung Galaxy Note9.

Собственно, вот часть кода, которая вызывает особый интерес:

<string name = "Title_bright_night" > Bright night </string> <string name = "smart_tips_bright_night_description" > Suggest mode to take bright pictures even in very dark conditions. </string> <string name = "super_night_guide_capture" > Hold your phone steady. Taking picture. </string> <string name = "super_night_guide_ready" > Brighten up this shot with Bright night. </string> <string name = "bright_night_summary" > Take bright pictures even in very dark conditions </string> <string name = "SM_NIGHT" > Night </string> <string name = "SM_NIGHT_description" > Take multiple shots and combine them to get brighter, clearer pictures in low light without using the flash. </string> <string name = "bright_night_summary" > Take bright pictures even in very dark conditions. </string>

Как видим, она содержит упоминания о специальном режиме ночной съемки под названием Bright Night. Судя по описанию, этот режим будет аналогом уже хорошо знакомого режима Night Sight из Google Camera, позволяющего получать очень качественные снимки в условиях недостаточной освещенности. Можно предположить, что в работе Samsung Bright Night, как и Google Night Sight, будут задействованы технологии машинного обучения.

В исходном коде говорится, что Bright Night позволит получать яркие снимки с высоким уровнем детализации в темное время суток путем захвата несколько снимков без вспышки с их последующим объединением в одно качественное фото.

На Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy Note9 обновление должно выйти уже в январе. Но вероятнее всего этот режим дебютирует вместе с новым флагманом Samsung Galaxy S10 в феврале на MWC 2018.

Источник: XDA Developers