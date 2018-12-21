Появились первые скриншоты интерфейса Samsung One UI для Galaxy Note8, оболочка получит функцию Adaptive Battery на базе ИИ

Компания Samsung уже некоторое время работает над новой версией графической оболочки для мобильных устройств – One UI. Это новая версия оболочки, которая заменит Samsung Experience, которая в своё время пришла на смену TouchWiz. Благодаря утечке тестовой версии One UI для Galaxy Note8 с чипом Snapdragon удалось пролить свет на некоторые особенности новой оболочки.

Как ожидается, оболочка Samsung One UI первоначально будет предлагаться для существующих моделей смартфонов Galaxy S9, Galaxy S9 + и Galaxy Note9. Первоначально пройдёт период бета-тестирования версии для каждой модели, а уже в первом или втором кварталах 2019 года может начать разворачивание финальной версии. Также данная утечка свидетельствует, что новый интерфейс получат и флагманские устройства Samsung модельного ряда 2017 года. Отмечается, что бета-версия уже включает декабрьскую заплатку системы безопасности Android, а также виртуальный ассистент Bixby версии 2.0.

Вместе с тем, удалось узнать, что новая прошивка принесёт поддержку одной из ключевых функций Android 9 Pie – Adaptive Battery. Это функция на базе ИИ, которая анализирует привычки поведения пользователя в работе с приложениями, а затем использует эти данные для улучшения использования ресурсов батареи. В итоге, часто используемые приложения могут оставаться в памяти даже после выхода из них, а редко используемые приложения полностью выгружаются из памяти и не используют ресурсы устройства в фоновом режиме. Также учитывается шаблоны времени обращения к приложениям. Например, если пользователь работает с Twitter по 10 минут утром после пробуждения, а затем лишь во время обеденного перерыва, то система Adaptive Battery сможет приостановить работу приложения в фоне вплоть до привычного времени запуска.

Отметим, у Samsung и ранее были собственные решения для обеспечения экономичного потребления батареи. Например, приложения, которые не использовались несколько дней, отключались до момента следующего запуска. Но функция Adaptive Battery предлагает более продвинутые возможности контроля работы приложений и при этом встроена в саму операционную систему. При этом Adaptive Battery использует функции искусственного интеллекта для изучения моделей использования смартфонов вместо обычного отсчёта количества дней простоя приложений. Теоретически, это может обеспечить более точный прогноз использования и, соответственно, обеспечить лучшую экономию заряда батареи с сохранением высокой отзывчивости устройства.

Источник: gizchina, sammobile