Samsung создала 2,5-дюймовый SSD с рекордной ёмкостью 30,72 ТБ

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Компания Samsung подготовила к выпуску твердотельный накопитель PM1643, обладающий ёмкостью 30,72 ТБ. Это рекорд для устройства, выполненного в форм-факторе 2,5 дюйма.

Твердотельный накопитель Samsung PM1643 содержит 32 набора микросхем флэш-памяти NAND ёмкостью по 1 ТБ. Каждый такой набор включает 16 слоёв чипов V-NAND ёмкостью по 512 Гбит. Суммарная ёмкость новинки почти в 2 раза превышает показатели предыдущего рекордсмена (16 ТБ), который Samsung представила в марте 2016 года. Устройство предназначено для применения в корпоративном секторе. Оно оснащено интерфейсом подключения Serial Attached SCSI (SAS) со скоростью передачи данных 12 Гбит/с. Накопитель обеспечивает скорость чтения до 2100 МБ/с и скорость записи до 1700 МБ/с. Представленная модель обеспечивается 5-летней гарантией производителя.

Компания Samsung пока не уточняет, когда накопитель PM1643 ёмкостью 30,72 ТБ поступит в продажу и какова будет его стоимость. Однако отмечается, что это готовый к использованию коммерческий продукт. Также сообщается, что в рамках этой линейки будут выпущены и модели ёмкостью 16,36 ТБ, 7,68 ТБ, 3,84 ТБ, 1,92 ТБ, 960 ГБ и 800 ГБ.

Источник: The Verge