Новости Технологии 30.09.2025

Samsung создала телевизор Moving Style: портативный, автономный, умный

Вадим Карпусь

Samsung створила телевізор Moving Style: портативний, автономний, розумний

Для тех, кому телевизор нужен всегда и везде, Samsung подготовила соответствующее устройство. Новинка под названием Moving Style представляет собой портативный телевизор, который при необходимости можно относительно легко переносить или перевозить. Подобное решение ранее предлагала LG — StanbyMeа, а впоследствии обновленную версию StanbyME Go.

Новый телевизор Samsung Moving Style можно перекатывать из комнаты в комнату на комплектной подставке с колесиками или же снять с нее и перенести с помощью ручки — для развлечений в дороге. Устройство имеет 27-дюймовый дисплей с разрешением 2560×1440 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, которая открывает возможности для динамичного мобильного гейминга. Дополнительно Samsung интегрировала в Moving Style ИИ-оптимизацию изображения, технологию усиления цветов и автоматический HDR-ремастеринг. Вместе с тем компания добавила в телевизор собственную платформу Smart TV с доступом к телевизионным каналам и потоковым сервисам через Wi-Fi 5.

Пользователи могут транслировать контент со смартфонов через Google Cast или AirPlay, а голосовой поиск работает через пульт дистанционного управления благодаря Bixby или Google Assistant. В устройстве предусмотрены функции для занятий фитнесом. Также в системе зарегистрировано более 3500 произведений цифрового искусства, поэтому экран можно использовать как арт-панель, или же ИИ способен сгенерировать картину по текстовому запросу.

Программная платформа также предлагает браузер для просмотра сайтов. Кроме того, дисплей может выполнять роль информационной панели с виджетами, когда не используется как телевизор. Для детей предусмотрено приложение для рисования, позволяющее развивать креативность. В то же время стилусы не поддерживаются — только управление пальцами.

Samsung створила телевізор Moving Style: портативний, автономний, розумний
Варианты применения Samsung Moving Style / Samsung

Аккумулятор Samsung Moving Style имеет емкость 69 Вт-ч, что обеспечивает автономную работу. Из разъемов предусмотрен один HDMI 120 Гц для подключения консоли или медиаплеера и два USB-порта. За звук отвечает 10-ваттная двухканальная система, совместимая с технологией Dolby Atmos. Дополнительно можно заказать 1080p веб-камеру для видеозвонков с друзьями и семьей.

В итоге Moving Style становится удобным портативным центром развлечений: его можно легко передвигать по квартире, ставить в небольших помещениях, где не хватает места, или брать с собой в дом на колесах для просмотра фильмов в дороге. Пока новинка продается только в Южной Корее по цене примерно $1000. В то же время есть признаки, что Samsung готовит и глобальный релиз — компания уже показала тизерное видео.

Источник: newatlas

