Samsung зафиксировала рекордную операционную прибыль (почти $13 млрд) и назначила трех новых руководителей

Как и ожидалось, компания Samsung сегодня отчиталась за минувший квартал. На бухгалтерском календаре южнокорейского производителя 30 сентября завершился третий квартал 2017 финансового года.

За отчетный период Samsung удалось получить $55,4 млрд дохода. Это на $12,7 млрд больше, чем в третьем квартале 2016 года. При этом операционная прибыль, как и прогнозировалось, достигла рекордных $12,96 млрд. Это на целых $8,3 млрд больше, чем было год назад. Предыдущий рекорд, который составил $12,6 млрд долларов, был зафиксирован только во втором квартале 2017 финансового года.

Наибольший вклад в рост основных финансовых показателей Samsung приходится на подразделение, занимающееся выпуском полупроводниковых интегральных микросхем, в частности, микросхем памяти DRAM и NAND. Полупроводниковый бизнес Samsung показал значительный рост доходов и операционной прибыли как в квартальном, так и в годовом выражении. Точные цифры можно увидеть в таблице ниже.

Кроме того, рост связан с успехами подразделения System LSI, которому удалось нарастить продажи благодаря устойчивому спросу на контроллеры дисплеев и сенсоры изображения для камер смартфонов.

В то же время, доходы мобильного подразделения, несмотря на рост поставок в количественном выражении, в квартальном выражении уменьшились, что объясняется увеличением в структуре продаж доли более дешевых смартфонов массового сегмента.

Направление, отвечающее за поставку дисплеев, тоже зафиксировало спад доходов по сравнению с предыдущим кварталом, хотя ему удалось нарастить выпуск гибких панелей OLED, используемых в смартфонах верхнего уровня. Общее снижение составители отчета объясняют затратами на расширение производства и растущей конкуренцией.

Наконец, телевизионное направление Samsung показало существенный рост доходов в квартальном выражении благодаря хорошим продажам премиальных моделей QLED, но превзойти прошлогодние результаты так и не смогло. Всему виной общее ослабление спроса на телевизоры и высокая цена соответствующих панелей.

Одновременно Samsung объявила имена трех новых CEO. Напомним, перестановки в руководящем составе связаны с уходом вице-председателя и исполнительного директора компании Квон О Хьюна. Итак, новыми исполнительными директорами Samsung станут нынешние руководители различных направлений: Ки-нам Ким, ныне возглавляющий полупроводниковый бизнес и ранее управляющий подразделениями, выпускающими память и дисплеи, Су-Хён Ким, руководящий подразделением потребительской электроники, и глава мобильного подразделения Samsung Кох Донг Джин. Президент подразделения потребительской электроники Samsung Юн Бу-кеун и президент подразделения Samsung IT & Mobile Communications Йонг-кун Шин, которые, по сути, отошли от прямого управления подразделениями, еще в 2015 году, теперь окончательны освобождаются от своих обязательств CEO. Пока неясно, получат ли новые лидеры такой же статус, какой имел Квон О Хьюн. Компания Samsung, говоря об изменения, заявляет о «сохранении прежней структуры управления с тремя соруководителями».

Источник: Samsung и The Verge