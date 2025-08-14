Новости Устройства 14.08.2025 comment views icon

Samsung запускает монитор Odyssey OLED G6 500 Гц и линейку Odyssey G7

Вадим Карпусь

Samsung объявила о расширении линейки мониторов для геймеров и начале продаж сразу трех новых моделей: Odyssey OLED G6 (G60SF) с рекордной частотой обновления 500 Гц, а также двух изогнутых моделей Odyssey G7 (G75F).

Samsung Odyssey OLED G6

Игровой монитор Odyssey OLED G6 оснащен 27-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 500 Гц. Это рекорд для OLED-мониторов. Устройство поддерживает разрешение QHD (2560×1440 пикселей) и обеспечивает время отклика 0,03 мс (GTG). Максимальная яркость изображения достигает 1000 нит.

Новинка получила сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500. Также заявлено о поддержке технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro. Samsung Odyssey OLED G6 прошел сертификацию Pantone Validated и способен отображать более 2100 цветов и более 110 оттенков кожи из библиотеки Pantone.

Игровой монитор Samsung Odyssey OLED G6

Кроме того, Samsung использовала фирменную технологию Glare Free для минимизации бликов и OLED Safeguard+, что предотвращает выгорание пикселей даже при длительном использовании. Монитор имеет трехлетнюю гарантию.

Цена Samsung Odyssey OLED G6 составляет $999,99.

Samsung Odyssey G7

В то же время Samsung представила две новые модели Odyssey G7 с изогнутым дисплеем с радиусом кривизны 1000R.

37-дюймовый Odyssey G7

  • Разрешение: 4K UHD (3840×2160)
  • Частота обновления: 165 Гц
  • Время отклика: 1 мс (GTG)
  • Поддержка AMD FreeSync Premium Pro
Игровой монитор Samsung Odyssey G7

40-дюймовый Odyssey G7

  • Разрешение WUHD (5120×2160) с широким форматом 21:9
  • Частота обновления: 180 Гц
  • Время отклика 1 мс (GTG)
  • Сертификация VESA DisplayHDR 600

Для многозадачности у 40-дюймовой модели есть поддержка режимов Picture-by-Picture и Picture-in-Picture.

Обе модели оснащены технологиями CoreSync и CoreLighting+ для синхронизации подсветки с цветами на экране. Также они поддерживают Auto Source Switch+, что автоматически переключает источник сигнала.

Цена 37-дюймовой модели Odyssey G7 составляет $899,99, а 40-дюймовую версию оценили в $1199,99.

Источник: techpowerup

