Samsung выпустила первый в мире 37" 4K 4K 165Hz монитор стоимостью более $1000

Samsung расширила линейку мониторов Odyssey и выпустила новую игровую модель Odyssey G7 G75F, которая отличается необычным сочетанием формата 16:9, большой диагонали 37 дюймов, изогнутой панели и продвинутых характеристик для игрового применения.

Odyssey G7 G75F — первый в своем роде монитор Samsung с такой диагональю в классическом соотношении сторон 16:9. До сих пор геймерам приходилось выбирать между стандартными 32-дюймовыми дисплеями или переходить на массивные 42- или 45-дюймовые экраны. G75F предлагает новый компромисс, предоставляя пользователям большую площадь экрана без необходимости занимать столько места, как полноразмерный телевизор. По сравнению с 32-дюймовым монитором, новинка обеспечивает примерно на 34% больше площади экрана.

Устройство оснащено панелью типа VA с глубоким изгибом 1000R, которая визуально окутывает поле зрения пользователя. Устройство поддерживает разрешение 4K (3840х2160 пикселей) и частоту обновления до 165 Гц. В мониторе, по предварительным данным, установлена современная HVA-панель от TCL CSOT с контрастностью до 5000:1. Для VA-дисплеев типичной считается контрастность на уровне 3000:1 — что уже является преимуществом по сравнению с IPS, особенно в плане глубины черного цвета. Время отклика составляет 1 мс (GtG), что позволяет использовать монитор и для динамичных игр, где важна быстрая реакция. Новинка также поддерживает DisplayHDR 600 и HDR10+ Gaming. Типичная яркость составляет до 350 нит. Панель обеспечивает покрытие 99% цветового пространства sRGB и 90% пространства DCI-P3.

Игровой монитор Odyssey G7 G75F выполнен в черном цвете с минималистичным оформлением. Массивная подставка поддерживает регулировку по высоте, наклону и вращению. На задней панели размещены интерфейсы подключения DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и выход USB. Однако отсутствуют DisplayPort 2.1 или USB Type-C с Power Delivery. Также нет поддержки G-Sync, только FreeSync Premium Pro.

Официальная цена Samsung Odyssey G7 G75F в Малайзии составляет около $1025. Это делает новинку одним из самых дорогих VA-мониторов на рынке. За эти деньги уже можно найти OLED-дисплеи с ультрашироким форматом и диагональю до 39 дюймов.

Источник: videocardz, wccftech