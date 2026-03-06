banner
Новости Устройства 06.03.2026 comment views icon

Самый быстрый в истории Apple: новый процессор M5 Max превзошел Ryzen AI Max+ 395 и процессоры Intel в Geekbench 6

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Найшвидший в історії Apple: новий процесор M5 Max перевершив Ryzen AI Max+ 395 та процесори Intel в Geekbench 6

Производительность нового процессора Apple M5 Max в тестах Geekbench 6 продемонстрировала удивительные результаты.


Процессор с легкостью обошел остальные чипы для ноутбуков, значительно опередив M3 Ultra. 16″ MacBook Pro с M5 Max с 18-ядерным CPU набрал 29 233 в многоядерном режиме и около 4260 в одноядерном. У обычного MacBook Pro с процессором M5 примерно те же результаты в одноядерном режиме и около 17 100 баллов в многоядерном.

Найшвидший в історії Apple: новий процесор M5 Max перевершив Ryzen AI Max+ 395 та процесори Intel в Geekbench 6Найшвидший в історії Apple: новий процесор M5 Max перевершив Ryzen AI Max+ 395 та процесори Intel в Geekbench 6

По сравнению с предыдущим M4 Max, M5 Max примерно на 9% лучше в одноядерном тесте и на 14% быстрее в многоядерном. Это делает новый процессор самым быстрым из когда-либо выпущенных Apple. Он опережает M3 Ultra на 5,4%

Ни один из процессоров AMD и Intel не может превзойти M5 Max в Geekbench 6. M5 Max опережает по производительности Intel Core Ultra 9 275HX примерно на 34% в многоядерном режиме и также превосходит AMD Ryzen AI Max+ 395 «Strix Halo» на 25%. M5 Max превосходит Intel Core Ultra 9 285K и AMD Ryzen 9 9950X примерно на 23%. Даже 64-ядерный Threadripper 9980X отстает от нового процессора Apple на 6,6%. 


В тестах на производительность графики M5 Max из40-ядерный GPU продемонстрировал результаты 218-232 тыс. баллов в тесте Metal, немного уступив показателям M3 Ultra, однако превзойдя M4 Max на 20%. В целом M5 Max имеет на 15% более высокую производительность CPU и на 20% GPU по сравнению с предыдущим поколением. Продажи MacBook Pro с процессором M5 Max должны начаться 11 марта

Ранее мы писали, что одновременно с производительными процессорами M5 Pro и M5 Max компания Apple представила новый ноутбук MacBook Pro на их основе. До этого Apple представила новые флагманские процессоры для профессиональных ноутбуков: M5 Pro и M5 Max. Чипы создали на базе новой архитектуры Fusion собственной разработки Apple.

Apple MacBook Air M5 подорожчав на $100: швидший чип, більший SSD, 18 годин автономності

Спецпроекты
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році
Високі стелі, панорамні види на Карпати та енергоефективність. Чим дивує нова черга котеджів Skogur

Источник: Macrumors; NotebookCheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Исследование доказывает, что ридер Kindle "лучше для сна" чем бумажные книги
Реальная цена батареи iPhone 17 Pro в 10 раз меньше, чем взимает Apple за замену
Уволенный руководитель маркетинга Xiaomi сменил Redmi на iPhone 17, потому что тот "лучше в отслеживании сна"
Как у Apple: Samsung Galaxy S27 получит корпус из алюминия вместо титана и камеру с переменной диафрагмой
Смартфоны Xiaomi 17 официально запустят 28 февраля: каких обновлений ждать?
Чтобы создать iPhone Fold, Apple приобрела и разобрала китайский телефон,— инсайдер
Вышли Apple MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max: +30% производительности CPU, +50% GPU и 2х скорости SSD
Пользователи macOS 26 имеют проблемы с масштабированием окон из-за "фейковых" закругленных углов
Micron представила собственную GDDR7 3 ГБ со скоростью 36 Гбит/с
Samsung выпустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "коже", с батареей 6000 мА·ч и камерой 50 Мп
Apple выпустила "пак" обновлений для iOS: совместимость с новым AirTag, скрытое местонахождение и возрождение 13-летнего iPhone
Samsung Galaxy S26 получили стабильную One UI 8.5: что в ней нового
Xiaomi готовит игровой смартфон с активным охлаждением
Прогресс наоборот: NVIDIA "посмотрит" на возрождение старых видеокарт, AMD "активно работает" над возвращением Zen 3
Apple запускает подписку Creator Studio: 6 программ для творчества и ИИ за $13/месяц
Автор PCWorld протестировал ИИ "Ask Intel": он едва не доломал поврежденный ПК
Мужчина два года заряжал iPhone по "правилу 80%": результат разочаровал
Следующие Apple AirPods получат ИК-датчики с камерами и +$50 к цене
Intel прекращает производство процессоров Core 12 Alder Lake Core 12
Intel говорит, что ноутбуки не подорожают: запасов памяти у производителей хватит на год
Intel раскрыла Wildcat Lake: архитектура процессоров Core Ultra 300 до 6 ядер
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить