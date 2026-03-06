Самый быстрый в истории Apple: новый процессор M5 Max превзошел Ryzen AI Max+ 395 и процессоры Intel в Geekbench 6

Производительность нового процессора Apple M5 Max в тестах Geekbench 6 продемонстрировала удивительные результаты.





Процессор с легкостью обошел остальные чипы для ноутбуков, значительно опередив M3 Ultra. 16″ MacBook Pro с M5 Max с 18-ядерным CPU набрал 29 233 в многоядерном режиме и около 4260 в одноядерном. У обычного MacBook Pro с процессором M5 примерно те же результаты в одноядерном режиме и около 17 100 баллов в многоядерном.

По сравнению с предыдущим M4 Max, M5 Max примерно на 9% лучше в одноядерном тесте и на 14% быстрее в многоядерном. Это делает новый процессор самым быстрым из когда-либо выпущенных Apple. Он опережает M3 Ultra на 5,4%

Ни один из процессоров AMD и Intel не может превзойти M5 Max в Geekbench 6. M5 Max опережает по производительности Intel Core Ultra 9 275HX примерно на 34% в многоядерном режиме и также превосходит AMD Ryzen AI Max+ 395 «Strix Halo» на 25%. M5 Max превосходит Intel Core Ultra 9 285K и AMD Ryzen 9 9950X примерно на 23%. Даже 64-ядерный Threadripper 9980X отстает от нового процессора Apple на 6,6%.





В тестах на производительность графики M5 Max из40-ядерный GPU продемонстрировал результаты 218-232 тыс. баллов в тесте Metal, немного уступив показателям M3 Ultra, однако превзойдя M4 Max на 20%. В целом M5 Max имеет на 15% более высокую производительность CPU и на 20% GPU по сравнению с предыдущим поколением. Продажи MacBook Pro с процессором M5 Max должны начаться 11 марта

Ранее мы писали, что одновременно с производительными процессорами M5 Pro и M5 Max компания Apple представила новый ноутбук MacBook Pro на их основе. До этого Apple представила новые флагманские процессоры для профессиональных ноутбуков: M5 Pro и M5 Max. Чипы создали на базе новой архитектуры Fusion собственной разработки Apple.

