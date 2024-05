Сбой в API Bing «сломал» функции поиска Copilot, ChatGPT и DuckDuckGo

Сейчас поисковые возможности ChatGPT, Copilot, DuckDuckGo и других платформ частично не доступны из-за сбоя в работе Microsoft, что, вероятно, связано с программным интерфейсом Bing.

Сайты и службы полностью недоступны, или отвечают периодически. Сообщения о сбоях начали поступать с 11:00 по Киеву.

Такие поисковые системы, как DuckDuckGo и Ecosia, которые полагаются на API Bing, не могут загружать результаты поиска, в то время как Microsoft Copilot долго загружается и выдает сообщение об ошибке подключения.

It’s not just you: Microsoft’s services are down in some regions.

1. #Bing is down

2. #Copilot / Copilot in Windows is down

DuckDuckGo is not working because it uses Bing. Similarly, ChatGPT’s internet search is also down. pic.twitter.com/PCk3ZaPjIf

— Mayank Parmar (@mayank_jee) May 23, 2024