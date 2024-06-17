HMD Skyline — Android-смартфон, вдохновленный дизайном Nokia Lumia по цене от €459

Как свидетельствуют новые утечки, компания HMD Global работает над новым Android-смартфоном с дизайном, напоминающим Nokia Lumia. Утечка также раскрывает перечень других телефонов, которые компания планирует выпустить.

Пользователь @smashx_60 опубликовал в X (Twitter) информацию об устройстве под названием HMD Skyline, которое выглядит как реинкарнация Nokia Lumia. Это смартфон среднего уровня, оснащенный 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FHD+, частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+. В этой модели используется процессор Snapdragon 7s Gen 2, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилище емкостью 256 ГБ. Батарея емкостью 4900 мАч может заряжаться проводным или беспроводным способом с поддержкой мощности зарядки 33 Вт и 30 Вт, соответственно.

Смартфон HMD Skyline получил тройную камеру на задней панели. Она содержит главный 108-мегапиксельный модуль, ультраширокоугольный 8-мегапиксельный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль, который также используется как сенсор глубины сцены. Фронтальная камера получила 32-мегапиксельный сенсор. Среди прочего упоминается наличие NFC, Bluetooth 5.2 и звукового разъема 3,5 мм. Корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP67.

Смартфон будет поставляться в черном, синем, желтом и розовом цветах. Стартовая модель с 8 ГБ памяти будет продаваться по цене €459, а конфигурация с 12 ГБ оперативной памяти — €499. Это устройство будет получать обновления программного обеспечения в течение 3 лет.

Также в разработке инженеров HMD находятся смартфоны Waylay, Atlas, Ridge и Ridge Pro. Хотя модель Waylay на самом деле может оказаться версией HMD Xenon. Пока что неизвестно, когда HMD планирует выпустить эти телефоны.

Источник: androidauthority

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