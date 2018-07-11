СБУ и «Антонов» договорились обмениваться данными о кибератаках в реальном времени через платформу киберразведки MISP-UA

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СБУ продолжает расширять сотрудничество с основными объектами критической инфраструктуры для более эффективного противодействия разного рода киберугрозам. Вчера силовое ведомство сообщила на своей страничке в Facebook о подписании соответствующего меморандума с гигантом украинского авиастроения – ГП «Антонов».

Отметим, что меморандумы носят необязательный характер. Тем не менее, сообщается, что подписанный документ позволит сторонам использовать возможности системы MISP-UA, чтобы в режиме реального времени обмениваться технологическими данными о киберинцидентах.

В СБУ уверены, что сотрудничество поможет повысить защищенность самого стратегически важного для страны предприятия, а также позволит самому ведомству и другим субъектам обеспечения кибербезопасности быстрее реагировать и эффективнее отражать атаки высокой степени сложности.

Источник: СБУ Facebook