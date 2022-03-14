СБУ прокачала чат-бот STOP Russian War — сообщать о передвижении российских оккупантов можно даже интернета

Служба безопасности Украины сообщила, что официальный чат-бот STOP Russian War получил новые возможности — теперь отправлять информацию о передвижении врага можно даже без интернет-подключения.
Для этого требуется загрузить на телефон специальное приложение Bachu. Пока что оно доступно только на Android, но в ближайшее время появится и iOS-версия.
Наш чат-бот https://t.co/qM3l39liUp отримав нові можливості!
Відтепер надсилати інформацію про пересування ворога можна навіть за відсутності інтернету.
Для цього потрібно завантажити на свій телефон спеціальний додаток «https://t.co/0WF9nSHQgy».
Продовження ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/Jk27swSwb0
— СБ України (@ServiceSsu) March 14, 2022
Информация, отправляемая на http://Bachu.info оперативно перенаправляется украинским военным. Также сервис доступен в виде веб-версии. Розработчик приложения Bachu — Boco solutions.
Ранее Минцифра запустила свой чатбот «єВорог», с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники. Авторизация через приложение «Дія» обеспечивает защиту от диверсантов.
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