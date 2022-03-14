Новости

СБУ прокачала чат-бот STOP Russian War — сообщать о передвижении российских оккупантов можно даже интернета

СБУ прокачала чат-бот STOP Russian War — сообщать о передвижении российских оккупантов можно даже интернета

Служба безопасности Украины сообщила, что официальный чат-бот STOP Russian War получил новые возможности — теперь отправлять информацию о передвижении врага можно даже без интернет-подключения.

Для этого требуется загрузить на телефон специальное приложение Bachu. Пока что оно доступно только на Android, но в ближайшее время появится и iOS-версия.

Информация, отправляемая на http://Bachu.info оперативно перенаправляется украинским военным. Также сервис доступен в виде веб-версии. Розработчик приложения Bachu — Boco solutions.

Ранее Минцифра запустила свой чатбот «єВорог», с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники. Авторизация через приложение «Дія» обеспечивает защиту от диверсантов.

Допоможи ЗСУ знищити окупанта: Мінцифра запускає чатбот «єВорог»


Последние записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить