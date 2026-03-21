Первый тест-драйв нового Xiaomi SU7 2026: "Apple Car", который не вышел

На этой неделе вышел новый электроседан Xiaomi SU7. Китайские журналисты уже успели провести тест-драйв новинки и теперь делятся своими впечатлениями.





Как работает автопилот Xiaomi SU7

Тест начался в утреннем Пекине. Система HAD (Hyper Autonomous Driving) поддерживает сценарий «из паркинга в паркинг». Но когда авто как раз начало выезжать, журналист инстинктивно перехватил управление — первый опыт всегда нервный. Со временем он дал системе больше свободы. Она справилась со сложным левым поворотом в пробке, даже когда полоса была частично заблокирована. Но доверие здесь пока не безусловно — руку держишь наготове.

На городских дорогах авто иногда долго держит включенный поворотник. Причина заключается в том, что система пытается сменить полосу, но автомобиль не пропускают. В Китае водители редко пользуются поворотниками, а если включишь — сосед на дороге просто не даст перестроиться. Поэтому автопилот, который действует «по правилам», выглядит немного растерянным. Это не проблема только Xiaomi — это вызов для всех систем автономного вождения в реальной городской среде.

Слабость LiDAR

На трассе появился легкий снег, и система выдала сообщение: «LiDAR заблокирован». После этого даже базовые функции помощи водителю, такие как адаптивный круиз и удержание полосы, стали недоступны.





Это выглядит странно, ведь такие функции не нуждаются в LiDAR. И здесь видно пространство для доработки — система должна уметь работать даже без этого сенсора, а не полностью отключаться.

Общие впечатления

Во всём остальном Xiaomi SU7 выглядит очень конкурентоспособным автомобилем: управляемость, шасси, салон и дизайн — без очевидных компромиссов. По своей цене модель даёт максимум возможностей и уже стала самым популярным седаном в Китае, опережая даже Tesla Model 3. Однако стоит иметь в виду, что это слова китайских обозревателей в отношении китайского авто, которые следует воспринимать с осторожностью. Хотя ранее CEO Ford также очень высоко оценил предыдущее поколение авто.

Интересно, что авто поддерживает Apple CarPlay. Это редкость для китайских брендов и явный сигнал о планах выхода на глобальные рынки.

Еще одна фишка — система автоматизаций в стиле IFTTT (If This, Then That): можно настроить сценарии, например, чтобы после пристегивания ремня авто включало климат, ароматизацию и музыку. Или даже запускало тему из «Звездных войн».

Apple Car, который не вышел

Некоторые обозреватели уже называют Xiaomi SU7 тем самым автомобилем, который могла бы сделать Apple.

«Автор Wall Street Journal сказал, что это может быть именно тот Apple Car, о котором мы мечтали, и я думаю, что в этом есть доля правды», — говорится в тексте.

Пока что ситуация выглядит так, будто новый Xiaomi SU7 — это очень интересный и продуманный электромобиль, который почти не оставляет слабых мест в классе. Но интеллектуальные системы еще нуждаются в доработке, особенно в сложных реальных условиях.

Источник: carnewschina