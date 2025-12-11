Сказочная удача: американец приобрел ПК с NVIDIA RTX 4070 Ti Super, 64 ГБ DDR5 и Core i9-14900KF за $600

Во время дефицита только оперативная память этого ПК стоит более $600, а в нем еще есть неплохая игровая видеокарта NVIDIA и самый мощный потребительский процессор Intel.

В это трудно поверить, но пользователь uneektnt предоставил фото компьютера с ценником в Reddit. На нем указано $750, что тоже очень неплохо, но автор сообщения сообщает, что на ПК была скидка.Это не какая-то заброшенная система: можно увидеть прозрачный белый корпус с вентиляторами и отделением блока питания, систему жидкостного охлаждения на процессоре и видеокарту производства Zotac.

Второй скриншот демонстрирует BIOS. Системная информация на нем рассказывает о двух модулях оперативной памяти TeamGroup 32 DDR5-6000 — почти недостижимая мечта сегодняшних геймеров, такой комплект стоит дороже PlayStation 5. Также указан процессор Intel Core i9-14900KF, который можно считать самым мощным чипом производителя для обычных пользователей — текущее поколение так и не превзошло его.

Стоимость только памяти компьютера сейчас приближается к $700 (до дефицита она составляла около $200). Tom’s Hardware и PC Part Picker оценили реальную стоимость ПК в США более чем в $2500, в частности, самая дешевая видеокарта RTX 4070 Ti Super сейчас там стоит $979 (они тоже подорожали). Но даже без увеличения стоимости основных компонентов в последнее время, это все равно было бы очень выгодное приобретение.

В целом цены на американских распродажах бывают далекими от реальной рыночной стоимости устройств. Недавно ITC.ua писал о видеокарте RTX 5090 за $1400, потом были сообщения и о больших скидках.